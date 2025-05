Rajchl (PRO): Nakonec se ty volby v Rumunsku otočit povedlo

Tentokrát se ovšem eurosoudruzi museli hodně snažit. Už v prosinci, kdy nečekaně vyhrál 1. kolo Calin Georgescu, musel za předsedou ústavního soudu, jenž 2. 12. 2024 výsledky schválil, dorazit osobně francouzský velvyslanec a vysvětlil mu, že takhle tu liberální demokracii v jejich zemi opravdu nevybudují. Soud tak zasedl za čtyři dny znovu a výsledky 1. kola voleb zrušil. Údajně kvůli 25 000 tiktokových účtů, které ovlivnily volby šířením proruského hashtagu.

Později se sice ukázalo, že celou tu kampaň rozjela proevropská strana PNL, ale s tím už si nikdo nelámal hlavu. Narativ ruského zásahu už byl na světě, tak proč takový hezký příběh kazit pravdou. Následně bylo nezbytné se pojistit a Georgesca do opakovaných voleb nepustit. I to se podařilo zařídit.

No a když pronárodní křídlo nasadilo do voleb náhradního kandidáta Gheorghe Simiona, jenž s přehledem ovládl první kolo nových voleb, tak už stačilo jen nějakých 900 000 korespondenčních hlasů pojištěných tím, že na seznamu voličů bylo uvedeno zhruba 3 000 000 již mrtvých osob, a ten jediný "správný" kandidát už konečně může slavit vítězství.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naše média vám samozřejmě nenapíší nic o korespondenčních hlasech ze zahraničí ani o tom, že lidé od Simiona posílali doporučené dopisy oněm zesnulým voličům z volebních seznamů, jež se jim následně vracely s poznámkou, že adresát již zemřel. To není nic důležitého. Důležité je opět zmínit ruskou snahu volby ovlivnit.

Ukrajina si může oddechnout a celá EU s ní. Podpora války ze strany Rumunska bude pokračovat a tato klíčová země se zcela jistě zapojí i do Evropského obranného mechanismu, coby třetího důmyslně propracovaného schématu, sloužícího k masivnímu okradení běžné populace za posledních deset let. Hned v závěsu za covidem a Green Dealem.

A co to znamená pro nás? Že v říjnu můžeme očekávat cca 450 000 korespondenčních hlasů ze zahraničí (v posledních prezidentských volbách u nás hlasovalo pouze zhruba 18 000 příslušníků české diaspory) a že i tady budeme poslouchat pohádky o tom, jak se to zlé Rusko míchá do našich voleb.

Proti těmto manipulacím existuje jediná obrana - tyhle pohádky neposlouchat a přijít k volbám v co největším počtu. Čím vyšší bude volební účast, tím nižší bude procentuální váha korespondenčních hlasů. No a pokud se nám tyhle švindlující eurosvazáky podaří porazit, tak následně onen nesmysl s korespondenčními volbami zrušíme.

A co se týče mě a strany PRO, tak my bychom šli ještě dál - osoby, trvale žijící v zahraničí, by dle mého názoru neměly v naší zemi volit vůbec. Nechápu, proč někdo, kdo žije deset let v Austrálii, má rozhodovat o tom, jakou vládu tady budeme mít. Proto navrhuji omezit volební právo pouze na občany České republiky, kteří zde žili v roce předcházejícím volbám alespoň 183 dní, nebo mají u nás daňový domicil. Je to totiž jediné logické a spravedlivé řešení.

