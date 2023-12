Rajchl (PRO): Naprosté lidské dno

reklama

Četl jsem už asi tisíc různých komentářů a a reakcí na čtvrteční tragickou událost. Oslavné, kritické, rádoby zasvěcené, soucitné. Domnívám se, že na detailní rozbory příčin je ještě příliš brzy. Emoce jsou přirozeně rozjitřené a já osobně myslím především na rodiny obětí, jež musí zažívat ve svých srdcích nepředstavitelnou bolest. Ostatně k popisu těchto pocitů se ještě dovolím vrátit v pondělí ve svém vánočním poselství.

Nicméně nemohu se nepozastavit nad tím, že největší míru kritiky schytává za svůj názor pan poslanec Juchelka, a nikoliv řeporyjský frustrát Pavel Novotný, za jeho neskutečně odporné vyjádření, kterým se dostal i pod svou obvyklou úroveň morálního odpadu. Nechám teď stranou, že se přiznal k spáchání trestného činu nedovoleného ozbrojování (§279 tr. zákoníku), to doufám bude řešit namísto mě policie (mimochodem už jen z tohoto důvodu by žádný "zbroják "dostat neměl).

Co ale považuji za klíčové, je fakt, že právě nenávistné komentáře morálně pokřivených jedinců jeho typu ("Češi by potřebovali válku, vytáhnout ven a podřezat ženy a děti", či Palestinci jsou regulérní opice - vybombardovat"), případně oslava násilí a zabíjení jako legitimního prostředku prosazování vůle těch, co "páchají dobro" (např. oslavování atentátu na ruskou novinářku Darju Duginovou), jsou přesně ta polínka přikládaná pod kotel, jenž rozpaluje vášně a podněcuje ve společnosti stupňování agrese a nenávisti.

Považuji za skutečně nechutné, pokud člověk, jenž patří mezi hlavní iniciátory této celospolečenské atmosféry, publikoval následně naprosto cynický komentář, který je hluboce necitlivý zejména vůči rodinám obětí tragédie. Napsat, že u nás lidé při takových útocích "prakticky nikdy neumírají", je za mě ukázka absolutní ztráty jakékoliv empatie vůči pozůstalým, jakož i sebereflexe ve vztahu k vlastním nenávistným výrokům.

Naprosté lidské dno.

A pak bych se chtěl zastavit ještě u jednoho jeho tvrzení. Pokud Pavel Novotný říká, že v USA je to běžné a že bychom si vlastně měli zvyknout, že se jedná o určitou daň za to, že patříme na západ, tak k tomu říkám zcela kategoricky toto: Ne, rozhodně si na to zvykat nehodlám a nedokážu cynicky konstatovat, že je to prostě statistika. Už dva roky hovořím o tom, že nechat se inspirovat upadající morálkou a mravností v USA je fatální chybou. Že je nezbytné kromě ekonomické obnovy naší země pracovat stejně intenzivně na obnově mravní a morální.

Takže hluboce nesouhlasím, že s tím nelze nic dělat. Lze, ale musí se pojmenovat skutečné příčiny, a nikoliv shazovat tyto případy na zbraně a zneužívat je k zavádění ještě vyšší míry špehování každého, kdo má jakýkoliv nesystémový názor. To by byla pouze cesta do světa všeobjímajícího strachu, která končí v pekle.

My rozhodně nebudeme nabízet laciná jednoduchá řešení, nýbrž ta méně populární, která budou vyžadovat mnohem víc práce. Musíme se totiž pokusit změnit celkové paradigma v naší společnosti, která považuje šíření nenávisti, kontrolování všeho a všech a adoraci násilí jakožto legitimního prostředku prosazování "toho jediného správného názoru" za zcela přirozený postoj. Pokud to nedokážeme, tak se skutečně plně začleníme na morálně upadající Západ, kde jsou tyto tragédie už v podstatě akceptované jako součást takzvaného pokroku a moderní doby.

A to je něco, čeho se opravdu dožít nechci.

