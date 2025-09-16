Rajchl (PRO): Naše země nepotřebuje v čele bruselské pudlíky

Ač nám pan Rakušan všude opakuje, jak migraci zvládáme a jak se nám ukrajinští migranti vyplácejí, tak opak je pravdou. Dokonce samotné ministerstvo vnitra odeslalo do Bruselu dopis, že už jsme na pokraji sil. Situace je totiž mnohem horší, než jak nám ji pětikoaliční lháři popisují.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Už i Národní rozpočtová rada bije na poplach a upozorňuje, že všem zdravotním pojišťovnám docházejí peníze a že je situace neudržitelná. Aktuálně roste též nezaměstnanost, která je nejvyšší za posledních osm let. Na Karvinsku 9,3 %, na Ostravsku 7,4 %.
Tisíce dětí nenašly místo na střední škole, protože se přednostně nabírají děti ukrajinské, které následně do té školy vůbec nechodí. Rapidně roste násilná kriminalita a rvačky Ukrajinců před hospodami a nočními podniky jsou na denním pořádku. A mohl bych pokračovat.
Česká republika už tak není jen bruselskou kolonií, stává se rovněž ukrajinskou gubernií. A my tento stav chceme ukončit. Nechceme zde vládu Bruselu ani Kyjeva. Chceme zpět zemi, kde prioritou našich politiků nebudou Ukrajinci, Green Deal ani LGBT, nýbrž občan České republiky.
Přesně takovou vládu vám nabízíme. Bez výmluv a bez kompromisů. Naše země už nepotřebuje ve svém čele bruselské pudlíky, nýbrž tvrdé bojovníky. A snad jsem vás v minulém týdnu definitivně přesvědčil, že bojovník jsem. A že se žádných soupeřů nebojím.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV