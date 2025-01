Rajchl (PRO): Nejvíc rozpočtu sněmovny „pustila žilou“ paní předsedkyně

Zajímalo by vás, který z poslanců utratil z vašich peněz nejvíc na náklady za své zahraniční cesty? Byla to celkem jednoznačně předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, ta utratila za cesty celkem téměř 4 miliony korun (3 792 862 Kč). Její nejdražší cestou byla oficiální návštěva Arménské republiky a Ázerbájdžánu na přelomu ledna a února 2024. Letěla ministerským speciálem a cesta stála celkem téměř 1,5 milionu (1 492 791 Kč).

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13158 lidí

Druhou nejdražší cestou byla pracovní návštěva Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za milion (1 097 963 Kč). Opět vládním speciálem si Markéta Pekarová Adamová, zaletěla i na konference předsedů parlamentů zemí EU do Španělska. I tato cesta stála milion (948 089 Kč). Předsedkyně dolní komory měla potřebu zaletět si i do Francie na Women Speakers Summit. Ministerstvo obrany jí k tomu opět poskytlo vládní speciál a daňové poplatníky tato cesta vyšla na půl milionu korun (555 620 Kč).

Vládním speciálem letěla Pekarová Adamová i do poměrně blízké Vídně, a to na konferenci předsedů EUSDR (Evropská strategie pro podunajský region). Cesta speciálem vyšla na 293 898 Kč. Připomeňme si, že jízdenka do I. třídy z Prahy do Vídně rychlíkem Vindobona stála v lednu 2025 necelých 2,5 tisíce korun.

Pouze připomenu, že to byla právě předsedkyně TOP 09, která po volbách slibovala, že pod jejím vedením budou náklady sněmovny výrazně nižší a že zamezí tomu, aby fungovala jako luxusní cestovní kancelář pro poslance. Ve skutečnosti se rozpočet sněmovny navýšil zhruba o 20 procent a nejvíc mu pustila žilo právě paní předsedkyně.

Takže tu máme další nesplněný slib. Asi i v tomto případě za něj může válka na Ukrajině, že, pane premiére?

P.S.: Zdrojem informací je web kverulant.org. Vřele doporučuji tento web navštěvovat, a pokud můžete, tak i finančně podpořit. Dělají tam velmi záslužnou práci.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rajchl (PRO): Soudruh Mikuláš Bek se nám utrhl ze řetězu Rajchl (PRO): Vítejte v libodemo totalitě Rajchl (PRO): Probíhá soud s Ursulou von der Leyen za její korupční jednání Rajchl (PRO): Nemohou nás umlčet, tak se nás pokusí pozavírat