Rajchl (PRO): Nový ředitel ČT chce zvýšit koncesionářské poplatky

Jan Souček nás informoval o tom, že jen s vyššími příjmy z tohoto zdroje dokáže plnit zákon o ČT, jmenovitě jeho §2, kde je výčtem definován obsah povinností mediální veřejné služby v ČR. Toto téma zasluhuje zásadní analýzu a vrátíme se k němu velmi brzy. V tomto stanovisku vyjádříme postoj k myšlence zvyšování televizních poplatků.

Pan ředitel Souček zjevně nevzal v úvahu komplexní souvislosti. Přichází s požadavkem dalšího zatížení domácností v době ekonomické krize, zvyšován nákladů na základní životní potřeby, léky, potraviny, energie atd., což zatěžuje naše občany nečekaně citelně. Požadovat v této situaci zvýšení televizní „daně“ podle některých výpočtů o cca třetinu (z dnešních 135 na 180 Kč měsíčně), podle jiných na cca dvojnásobek ((zazněla i čísla vyšší než 240 Kč měsíčně), je přinejmenším neuvážené a sociálně necitlivé.

Nyní, víc než dříve, by bylo třeba právě s ohledem na sociální stratifikaci obyvatel uplatnit diferencované přístupy. Jeden z podobných představil už před časem novinář Martin Komárek tak, že podle něj je třeba snížení koncesionářského poplatku, které by vedlo k jasnější definici, co je opravdu nezbytná součást veřejné služby v médiích, a co jen byznys pro televizní manažery. Jistě se shodneme na tom, že pod onu veřejnou službu v médiích zahrneme vysílání pro menšiny, kulturu, dětské pořady, edukaci, a především objektivní a nestranné zpravodajství a publicistiku. K této problematice se znovu vrátíme.

V tomto okamžiku strana PRO předkládá:

Návrh na selektivní úpravu pravidel placení koncesionářských poplatků na Českou televizi

1) smyslem návrhu je zmírnit finanční zatížení pro vybrané fyzické nebo právnické osoby osvobozením o povinnosti platit poplatky dle zák. 348/2005 Sb.

2) v případě fyzických osob dále vyjmenovaných jde o zmírnění finanční zátěže z důvodů sociálních

3) v případě právnických osob dále vyjmenovaných jde o zmírnění zátěže z důvodu plnění jiných povinností vůči státu (nedává smysl, aby stát sám sobě nebo zákonem zřízeným institucím ČT a ČRo prostřednictvím svých složek platil poplatky), nebo opět je důvodem zmírnění zátěže důvod sociální a humanitární.

Vyjmenované fyzické a právnické osoby, jichž se nově bude týkat osvobození od poplatků (v návaznosti na stávající §4 zákona 348/2005 Sb.:

1) z důvodů sociálních:

starobní a plně invalidní důchodci, a to bez ohledu na aktuální výši jejich důvodu

matky samoživitelky do 26. roku dítěte (obdoba jako u sociálního a zdravotního pojištění pro studující)

jednotlivec, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 3násobek životního minima (dosud zákon stanovil jen 2,15 násobek)

jednotlivec, který žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jeho čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 3násobek životního minima osob žijících v této domácnosti (dosud zákon stanovil jen 2,15 násobek)

nezaměstnaný po dobu prokázané nezaměstnanosti

lékařská, léčebná a lázeňská zařízení bez ohledu na jejich vlastnickou strukturu (dosud spadala pod §3 zákona 348/2005 Sb. pod obecnou charakteristiku právnická osoba - jedinou výjimku dosud tvoří školy a školská zařízení (§4 odst. h zákona)

sociální zařízení (dětské domovy, domovy seniorů, zařízení paliativní péče atd. bez ohledu na jejich vlastnickou strukturu)

2) z důvodu veřejné služby:

armádní zařízení všeho druhu

policejní zařízení všeho druhu

záchranářská zařízení všeho druhu

jsou-li zřizována a vlastněna státem.

Dále se touto změnou garantuje, že v průběhu příštích nejméně 5ti let nedojde

ke zvyšování rozhlasových a televizních poplatků vůči současné výši (135 + 45 Kč)

k zužování výše uvedeného okruhu fyzických a právnických osob nově osvobozených od placení poplatku

k rozšiřování okruhu povinných poplatníků nad rámec §2 zákona 348/2005 Sb. z důvodů technologických, tzn. nedojde ke zpoplatnění tzv. nových médií (PC, tablet, mobilní telefon atd.) jakožto zařízení umožňujících příjem programů dle tohoto zákona.

Tento návrh předkládá strana PRO k užití všem parlamentním stranám a hnutím i relevantním mimoparlamentním politickým stranám a hnutím. Naším cílem je dospět do realistického a sociálně ohleduplného stavu a k dosažení tohoto cíle zveme všechny případné spojence.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

