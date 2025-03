Rajchl (PRO): Páchají genocidu a Brusel jim z našich peněz posílá 2,5 miliardy euro

VRCHOL POKRYTECTVÍ

Tři roky tady máváme modrožlutými vlajkami, dojímáme se nad příběhy z Ukrajiny, posíláme tam zbraně a peníze a pěstujeme mezi lidmi až fanatickou rusofobii.

A po tom všem Ursula von der Leyen za hlasitého přitleskávání byrokratů z Bruselu oznámí, že posílá z našich peněz 2,5 miliardy euro bývalým teroristům z Al-Nusra, kteří násilně převzali moc v Sýrii.

V současné době tam tato zvířata provádějí regulerní genocidu, kdy přímo na ulicích nahánějí a ubíjejí k smrti křesťany a alavity, a to včetně žen a dětí.

A my v Evropě k téhle odpornosti buď alabisticky mlčíme a děláme, že ji nevidíme, nebo jí dokonce fandíme a podporujeme finančně.

To, že se tyto peníze okamžitě rozkradou, snad ani nemá cenu detailněji rozebírat.

Brusel se stal zvráceným místem. Sodomou i Gomorou současné doby.

Ani trochu bych se nedivil, kdyby i stejně jako tato mýtická města dopadl. Ten boží hněv si plně zaslouží.

P.S.: I když budou lepševici zase řvát jak protržení, tak tímto otevřeně říkám, že si nepřeji, aby se Donbas a Krym vrátily pod kontrolu Ukrajiny. Proběhla by tam podobná genocida vůči etnickým

Rusům, jaká v současné době probíhá v Sýrii vůči křesťanům a alavitům. A to za nadšeného aplausu těch samých svazáků, kteří mají nyní plnou pusu toho, jaké se tam dějí hrozné věci. Jsem přesvědčen, že vše, co na východě Ukrajiny až do současnosti proběhlo, by byla jen slabá káva proti tomu, co by se tam začalo odehrávat, kdyby banderovci z Azovu a Pravého sektoru znovu ovládli místa, kde žije převážná část občanů ruské národnosti.

Takže mě klidně můžete sežrat nenávistí, drazí twitteroví kavárníci, nicméně já jsem si zcela jist, že uzavření příměří na bázi aktuálně kontrolovaného území oběma stranami je z hlediska dopadů na civilní obyvatelstvo jednoznačně nejpříznivější řešení. A proto si za tímto svým názorem budu pevně stát.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

