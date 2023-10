Rajchl (PRO): Prosím vás, nemluvte o zdravém rozumu

reklama

Markéta Pekarová Adamová utrousila na své stránce cosi o zdravém rozumu a o tom, že ti, kdo kritizují vládou navržený rozpočet na rok 2024, nemají žádné vlastní návrhy, jak snížit jeho strukturální deficit.

Tak jsem si dovolil na tento příspěvek zareagovat a můj komentář už od vás získal více než 3200 lajků! Tedy mnohonásobně více, než kolik na své vlastní stránce získala paní předsedkyně sněmovny. A tak jsem si řekl, že by bylo škoda, kdybych o něj ochudil ty, kteří na stránky oné političky, jež se rozhodla pletením svetrů porazit Putina, nezavítali.

Tak tady to je:

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 10620 lidí

“Prosím Vás, nemluvte o zdravém rozumu. Vždyť ani netušíte, co ten výraz znamená. Mohl bych tady udělat hodinovou přednášku o tom, jak snížit strukturální deficit státního rozpočtu, ale to by nikoho nebavilo. Tak to zkusím ve zkratce:

nepřidávejte 40 miliard na obranu, ale naopak 20 škrtněte odřízněte politické neziskovky od státních cecíků zaveďte sektorovou daň na banky a mobilní operátory zrevidujte všechny předražené IT zakázky snižte si platy přestaňte krást.

A máte vyrovnaný rozpočet co by dup.”

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rajchl (PRO): Další z řady porušených slibů pětidemoliční parodie Rajchl (PRO): Bude mít nový ředitel ČT odvahu ten Augiášův chlív vymést? Rajchl (PRO): Víš, jak se pozná trpaslík? Na co nedosáhne, to poplive Rajchl (PRO): Tak takhle ne, pane Rakušane!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE