Rajchl (PRO): Půl miliardy pro Fialovi kamarádíčky

Institut SYRI napojený na osoby z Masarykovy univerzity blízké Petru Fialovi získal 563 milionů korun z veřejných prostředků na realizaci projektu pod heslem "Pomáháme zlepšovat fungování společnosti".

V jeho rámci například vybádal to, že lidé, kteří se nenechali očkovat, nevěří vládě, médiím a jiným autoritám.

Za sebe říkám, že tenhle jev nemuseli vůbec zkoumat. To, že těm lhářům, podvodníkům a diletantům nevěříme ani slovo, bych jim klidně řekl hned a zadarmo.

Třešničkou na dortu je fakt, že tyto peníze byly onomu institutu přiděleny z kapitoly MŠMT na postcovidovou obnovu.

Takže místo toho, aby tu půlmiliardu dostali naši podnikatelé a živnostníci, kteří v důsledku protiprávních lockdownů utrpěli obrovské finanční ztráty, tak byla přihrána Fialovým kamarádíčkům na to, aby vytvářeli pochybné výzkumy, jejichž účelem je podpořit lži jeho vlády.

A většině lidí u nás je to jedno, protože pořád mají na pivo na párek a na jednu dovolenou ročně. Pod mantrou "vždyť se zase tak špatně nemáme", si nechávají postupně devastovat vlastní stát.

Myslím, že právě tento jev by stál za důkladné prozkoumání. Protože to, jak někdo může mlčky přihlížet sebedestrukci vlastního domova, aniž by s tím chtěl cokoliv udělat, prostě do nejdelší smrti nepochopím.

