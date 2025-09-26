Rajchl (PRO): STAN vyměnilo volebního lídra?

Tak on prý nakonec včera před "Superdebatou volebních lídrů a šéfů stran" vážně ochořel Lukáš Vlček, a ne Vít Rakušan. V tom případě mi ovšem nějak uniklo, že mafiánské hnutí STAN vyměnilo svého volebního lídra (za STAN se zúčastnil Jan Farský - pozn. red.).
I když ono je to asi pochopitelné. Než jít do voleb v čele s Redlovou loutkou, která má z dozimetrické ostudy na dva kabáty, tak to už je lepší tam dát neviditelného ministra, kterého skoro nikdo nezná a o němž polovina národa vůbec netuší, že existuje.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV