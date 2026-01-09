Rajchl (PRO): Takový válec ještě ČT nezažila

09.01.2026 18:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k účasti v pořadu Máte slovo.

Rajchl (PRO): Takový válec ještě ČT nezažila
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Děkuju za stovky zpráv a mailů po včerejším vysílání Máte slovo. Nesmírně si jich cením!

Dovolím si tvrdit, že takový válec ještě ČT nezažila.

Děkuji také svým podporovatelům, kteří rovněž zvítězili na plné čáře. Lepší tým nikdo nemá.

A je třeba i férově ocenit výkon Michaely Jílkové, která byla opět tvrdá, ale tentokrát zcela férová a objektivní a emocionálně vypjatou debatu dokázala s přehledem ukočírovat.

Link na celou debatu je ZDE.

Fakt si ji dejte. Lepší politickou debatu jste na obrazovkách ČT ještě neviděli.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k účasti v pořadu Máte slovo.