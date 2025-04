Rajchl (PRO): Tenhle fígl bude mít ještě horší dopady než emisní povolenky

To, před čím jsem nejvíc varoval v souvislost s projevem Ursuly von der Leyen o koncentraci finančních prostředků ve výši 800 miliard EUR na masivní nákupy zbraní, už je tady. EU plánuje vytvoření společného mezinárodního obranného fondu, jenž by centrálně nakupoval zbraně pro celou Evropu, a jednotlivým členským zemím je pak za poplatek pronajímal. Tento fond by měl nést název Evropský obranný mechanismus a jeho účelem by bylo jednotné a plně centralizované plánování a zadávání zbrojních zakázek.

V praxi by to vypadalo tak, že EU by si vzala obří úvěr (patrně financovaný bankami či soukromými spořícími a penzijními fondy), rozhodla by, od koho a jaké zbraně nakoupí, a následně by je pronajímala člesnkým státům včetně České republiky, jež by za ně platily poplatky ve formě nájmu. Jinými slovy - německé a francouzské zbrojovky by vydělaly astronomické peníze na výrobě zbraní, německé a francouzské banky a penzijní fondy by pro změnu vydělaly miliardy eur na úrocích a my bychom to jako obvykle celé zaplatili. A ještě k tomu odevzdali plnou kontrolu nad obrannou strategií do Bruselu.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 70% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 4114 lidí

A bohužel se nejedná o žádnou hudbu budoucnosti, ministři financí budou o tomto mechanismu jednat již 12. dubna na společném setkání ve Varšavě. Přičemž to, jak bude hlasovat poslušný europudlík Stanjura, je zcela jisté už teď.

Tenhle fígl bude mít pro nás ještě výrazně horší dopady než emisní povolenky. Fakticky bude znamenat, že se budeme muset značně zadlužit a zvýšit všem občanům a firmám daně z nemovitostí, abychom vygenerovali 300 miliard korun ročně, z nichž většinovou část zaplatíme do Evropského obranného mechanismu za pronájem zbraní, a tyto peníze následně budou putovat do německých a francouzských penzijních fondů, jež z nich budou financovat penze pro své seniory.

Abych to úplně zjednodušil - naši lidé budou z vyšších daní z nemovitosti přes tento kolosálně podvodný systém platit důchody německým a francouzským penzistům, a k tomu veškeré zbrojní vybavení naší armády nebude patřit nám a v této oblasti budeme plně odkázáni na to, co nám Brusel přidělí.

Děkuji, nechci.

Naší prioritou pro zářijové volby bude snaha vysvětlit lidem, že nepotřebujeme vyšší daně na pronájem zbraní, nýbrž nižší daně a nižší ceny energií, jídla a bydlení. A že na tento trik s honosným názvem Evropský obranný mechanismus v žádném případě nenaletíme a nebudeme se jej za žádnou cenu účastnit.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky