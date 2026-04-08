Rajchl (PRO): Tohle je dnešní ODS

Dávno vyprázdněná strana, kterou vede anticharismatikćký lídr, jenž namísto věcných řešení pro zlepšení života našich občanů nabízí primitivní osobní urážky. Pan Kupka volal po snížení spotřební daně, což nezlevní pohonné hmoty ani o halíř (stejně tak jako v roce 2022, kdy tuhle chybu Petr Fiala udělal), a státní rozpočet přijde o miliardy.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Já nabízím realistické řešení v podobě zajištění dodávek ropy a plynu z jediného místa, které je schopno v tuto chvíli pokrýt české a potažmo i evropské požadavky. Navrhuji to samé, co belgický premiér Bart De Wever či slovenský premiér Robert Fico. Není to řešení, které zachrání Rusko. Je to řešení, které zachrání naši ekonomiku. A na válku na Ukrajině nebude mít sebemenší vliv.
Držet se sankcí za situace, kdy Rusko dosahuje rekordních zisků z prodeje ropy a plynu, s vírou, že konečně zkrachuje, může jen idiot nebo blázen. Teď už nehrajeme o Rusko nebo o Ukrajinu. Hrajeme o sebe. A na vás je, zda si nyní vyberete cestu slepé ideologie plnou osobních urážek, nebo cestu věcného řešení bez nesmyslných předsudků a pomatených dogmat.
Ta první cesta vede do betonové zdi. Ta druhá k tomu, že tou energetickou krizí, která se na nás řítí, dokážeme se ctí projít a možná na tom ještě vydělat. Prostě a jednoduše, buď budete mít přijatelné ceny pohonných hmot, potravin, elektronických spotřebičů a celého nákupního koše, nebo plané výkřiky a urážky Martina Kupky s tím, že ceny poletí do oblak. Je to na vás.
JUDr. Jindřich Rajchl
