Rajchl (PRO): Turek je hranatá verze současné ODS

Když mluvím o spojení s SPD a Svobodnými, tak se mě lidé velmi často ptají, proč nemluvím o panu Turkovi.

Odpověď naleznete v rozhovoru pana Turka u Jany Bobošíkové.

Někdo, kdo fandí Ukrajině, není proti dodávání zbraní do tohoto konfliktu, kdo je pro manželství pro všechny a pro adopci dětí homosexuálními páry, je skutečně na naprosto opačném pólu než my.

Každému, kdo zhlédl mé včerejší video, musí být jasné, že ukončení dalšího vzájemného vyvražďování mezi Ukrajinci a Rusy je pro nás absolutní prioritou. My nefandíme Ukrajincům jako pan Turek, my fandíme dialogu a míru. A další dodávání zbraní často končícím v rukách nacistického pluku Azov či Pravý sektor kategoricky odmítáme.

Stejně tak je zásadním pilířem našeho programu ochrana tradiční rodiny.

A samozřejmě Turkův výrok "Petr Kellner do plynu" je pro mě za hranou čehokoliv, co jsem ochoten akceptovat. Dětinské výmluvy, že si není jistý, že to psal on, považuji za naprosto trapné a zbabělé.

Mimochodem já si naopak myslím, že konzervativně smýšlející podnikatel, jakým Petr Kellner byl, v současné situaci naopak v ČR nesmírně chybí.

Osobně jsem přesvědčen, že rozhovor s paní Bobošíkovou a ono vykrucování se z jeho vlastních výroků ve stylu "nevzpomínám si a ta částka také nesouhlasí" jen podtrhuje falešnost "hranaté legendy", jenž před pár týdny tvrdil, že jsme měli na demonstraci 20-30 ruských vlajek a že mě vlastně vůbec nezná.

Paní Bobošíkové děkuji za skvělou práci - ona to prostě umí.

Teď už je snad všem jasné, proč chci spojení sil s SPD a se Svobodnými a nikoliv s Turkem.

Tohle je jen hranatá verze současné ODS.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

