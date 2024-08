Rajchl (PRO): Ukrajina by měla být označena za teroristický stát

Tento příspěvek považuji za extrémně důležitý, neřku-li z hlediska posouzení války na Ukrajině zlomový, a proto prosím o jeho sdílení.

Petr Pavel totiž ve svém včerejším rozhovoru prohlásil, že Nord Stream mohl být legitimním cílem pro ukrajinský útok.

Samozřejmě nemůže být nejmenších pochyb o tom, že se jedná se o zcela skandální výrok, jenž nám dělá ostudu po celém světě. Žádného jiného oficiálního představitele jakéhokoliv státu by ani nenapadlo vypustit takový nesmysl z úst. A to včetně politiků ukrajinských!!!

Sabotáž Nord Streamu byla totiž odsouzena coby teroristický čin nejen Radou bezpečnosti OSN, ale dokonce byla tímto přívlastkem označena samotným Mikhaylo Podolyakem, ředitelem kanceláře ukrajinského prezidenta.

Ten ve svém statusu na sociální síti X ze dne 27.9.2022 uvedl doslova toto:

"Rozsáhlý „únik plynu“ z PP-1 není nic jiného než teroristický útok plánovaný Ruskem a akt agrese vůči EU. Rusko chce destabilizovat ekonomickou situaci v Evropě a vyvolat paniku před zimou. Nejlepší odpovědí na tuto tyranii a investicí do bezpečnosti jsou tanky pro Ukrajinu . Hlavně ty německé…"

Z výše uvedených faktů tedy vyplývají následující závěry:

1) Prezident Petr Pavel považuje teroristické útoky za legitimní formu vedení vojenského konfliktu. Zjednodušeně řečeno schvaluje terorismus. Takové jednání je naším právem považováno za trestné. Pokud se ptáte, zda je možné jej za to stíhat, tak odpověď je lakonická - ne, nelze. Prezident republiky má s výjimkou velezrady absolutní imunitu po celou dobu výkonu svého mandátu.

2) Zajímavostí je, že jeho první zmínka o tom, že Nord Stream mohl být legitimním cílem, přišla jeho úst až poté, kdy byla z útoku obviněna Ukrajina. Skoro to vypadá tak, že kdyby za útokem stálo Rusko, byl by to v jeho očích odporný teroristický akt, zatímco když to samé spáchá Ukrajina, jedná se o legitimní vojenskou taktiku. Dvojí megametr v praxi.

3) Ukrajina vědomě falešně obvinila Rusko z útoku na Nord Stream

4) učinila tak proto, aby pod falešnou záminkou získala více zbraní (zejména německých tanků) pro své vojenské operace

5) pokud sám Podolyak označil sabotáž Nord Streamu za terorismus a akt agrese vůči EU, pak nelze než uzavřít, že Ukrajina je teroristickým státem a podnikla ničím nevyprovokovanou agresi vůči dvěma členským státům EU (útoky se odehrály v dánských a švédských vodách), potažmo nepřímo proti EU jako celku.

6) za této situace nelze další vyzbrojování Ukrajiny hodnotit jinak než jako podporu terorismu. Uvědomění si, že jsou námi dodané zbraně a námi zaslané peníze využívány k útokům na naši vlastní infrastrukturu, je velmi tvrdým procitnutím z pohádky vystavěné našimi mainstreamovými poskoky zarputile budujícími vylhaný mediální obraz zločinného ukrajinského režimu

Na úplný závěr si dovolím shrnutí celého textu do těchto 3 bodů:

1) Petr Pavel je politický analfabet, jenž nám svými neuváženými výroky dělá ostudu po celém světě, přičemž sesunuje Českou republiku na úroveň zřízení považujícího terorismus za legitimní formu boje. Ve své podstatě totiž říká to samé, co Hamás.

2) Ukrajina se ústy Mikhaylo Podolyaka otevřeně přiznala k páchání teroristických útoků na evropskou infrastrukturu a k podniknutí aktu agrese vůči EU. Měla by tudíž být bez dalšího označena za teroristický stát a za stát nepřátelský.

3) všichni by už konečně měli vyndat hlavy z písku a naplno si uvědomit, že se tady s námi hraje tady extrémně špinavá hra, v níž je vylhaná propaganda a cílená manipulace denním chlebíčkem, jímž nás mainstream krmí.

Prostě a jednoduše - každý, kdo je po seznámení se s výše uvedenými fakty stále ještě schopen vykřikovat "sláva Ukrajině!" je s prominutím naprostý pitomec.

K celé věci se s doplněním dalších zajímavých informací vyjádřím v nedělním živém vysílání. Jsem si jist, že pro mnoho z vás budou více než překvapující.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky