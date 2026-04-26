Rajchl (PRO): Ukrajinizace naší země musí skončit

Celé čtyři roky o tom mluvím. Celé čtyři roky mi za to lepševici dávali nálepku proruského dezinformátora. A teď to idnes napíše jako holý fakt. Nečekám omluvu. Ani ji od nich nechci. Jediné, co bych si přál, je silný mandát od vás, abych mohl problém ukrajinské migrace a systematického rozkrádání našich finančních prostředků nekompromisně vyřešit.
Na rozdíl od ostatních politiků jsem se nebál jej pojmenovat od prvního a neuhnul z jasné rétoriky, ani když na mě prokyjevští kolaboranti denně masivně útočili. Což je, myslím, ta nejlepší záruka, že do puntíku splním to, co máme ohledně tohoto tématu v našem programu:
- okamžité ukončení institutu dočasné ochrany (nařízení EU mě opravdu nezajímá)
- posílení našich hranic z důvodu zastaveni druhé (poválečné) migrační vlny
- ukončení programu sociálních dávek pro ukrajinské migranty
- revize pobytu všech migrantů z Ukrajiny, kteří přišli do ČR po 24. 2. 2022
- automatický trest vyhoštění pro všechny migranty, kteří na našem území spáchají trestný čin či přestupek násilného charakteru
- jednoznačné veto pro další “půjčky” Ukrajině z EU
Pevně věřím, že už jsem vám dokázal, že já svá slova myslím vážně a že jsem připraven je splnit. Ukrajinizace naší země musí skončit. Tady není Ukrajina. Tady je Česká republika.
JUDr. Jindřich Rajchl
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.