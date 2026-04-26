Rajchl (PRO): Ukrajinizace naší země musí skončit

26.04.2026 12:06 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na zneužívání sociálních dávek některými Ukrajinci

Celé čtyři roky o tom mluvím. Celé čtyři roky mi za to lepševici dávali nálepku proruského dezinformátora. A teď to idnes napíše jako holý fakt. Nečekám omluvu. Ani ji od nich nechci. Jediné, co bych si přál, je silný mandát od vás, abych mohl problém ukrajinské migrace a systematického rozkrádání našich finančních prostředků nekompromisně vyřešit.

Na rozdíl od ostatních politiků jsem se nebál jej pojmenovat od prvního a neuhnul z jasné rétoriky, ani když na mě prokyjevští kolaboranti denně masivně útočili. Což je, myslím, ta nejlepší záruka, že do puntíku splním to, co máme ohledně tohoto tématu v našem programu:

  1. okamžité ukončení institutu dočasné ochrany (nařízení EU mě opravdu nezajímá)
  2. posílení našich hranic z důvodu zastaveni druhé (poválečné) migrační vlny
  3. ukončení programu sociálních dávek pro ukrajinské migranty
  4. revize pobytu všech migrantů z Ukrajiny, kteří přišli do ČR po 24. 2. 2022
  5. automatický trest vyhoštění pro všechny migranty, kteří na našem území spáchají trestný čin či přestupek násilného charakteru
  6. jednoznačné veto pro další “půjčky” Ukrajině z EU

Pevně věřím, že už jsem vám dokázal, že já svá slova myslím vážně a že jsem připraven je splnit. Ukrajinizace naší země musí skončit. Tady není Ukrajina. Tady je Česká republika.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

