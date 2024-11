Rajchl (PRO): Ve srovnání s Fialou byl vcelku normální i Jakeš

Málokdy nastane v politice moment, kdy se v jednom jediném výroku snoubí otočení postoje o 180 stupňů a zároveň naprosto blatantní lež. Petr Fiala to však dokázal. Na otázku, jak je možné, že do ČR proudí 94 procent ruského plynu, když ještě loni tvrdil, jak už na něm nejsme závislí, odpověděl, že závislí nejsme, protože si "můžeme vybrat", odkud plyn dovezeme, a že to, že sem proudí plyn ruský, je logické, protože je nejlevnější.

Škoda, že jsem u toho nebyl osobně, protože z mé reakce by myslím vrchnímu Nutelliérovi spadly ty falešné brýle. Jsou totiž chvíle, kdy vám slušná slova docházejí. A tohle je jedna z nich.

Nejde ani tak o mě, že jsem za apel na nákup ruského plynu z důvodu jeho nízké ceny schytával od lepševiků ty nejhorší možné urážky s tím, že "Rusko používá plyn jako zbraň" a že nákupem ruského plynu fakticky financujeme válku na Ukrajině (to říkal sám Fiala), jde především o všechny naše rodiny a podnikatele, kteří díky hodnotové politice tohoto diletanta utratili za plyn zcela nehorázné částky, přičemž řadu z našich firem právě tento faktor přivedl k bankrotu.

Třeba majitel naší nejstarší sklárny v Harrachově musel ze svého zaplatit 21 milionů korun, aby své "dítě" udržel při životě. Podnikatelé i rodiny byli nuceni rozpustit značnou část svých úspor, a někteří se dokonce i zadlužili, aby byli schopni účty za plyn zaplatit. Řada z nich musela odložit či zcela zastavit jakékoliv investice, což se na pomalém tempu růstu naší ekonomiky odráží dodnes.

Pekarová Adamová si brala dva svetry a školy, nemocnice i domovy důchodců stahovaly teplotu na minimum, což řada lidí odnesla na svém zdraví. Vše ve jménu toho, že nenákupem ruského plynu toho zlého diktátora na východě defintivně rozdrtíme! Pleťte svetry - porazte Putina!

A po tom všem nám tenhle evidentně smyslů zbavený šílenec oznámí, že kupovat ruský plyn je logické? To si z nás fakt dělá srandu? Kdyby tohle řekl před dvěma lety, tak z téhle země nemusely zbytečně odtéct desítky miliard za nesmyslně předražený LNG. Nemuseli jsme v Holandsku kupovat terminál, nemuseli jsme Němcům platit nehorázné poplatky za jejich trubky. Všichni bychom dnes byli mnohem bohatší.

Musím říct, že větší plivnutí do obličeje všem občanům své země asi ještě nikdy žádný z českých politiků nepředvedl. Ve srovnání s Fialou byl vcelku normální i Jakeš. Stát se tohle ve Francii, tak tam Macrona druhý den vynesou vidlema. Tím jsem si naprosto jist. A my zase sklapneme paty, řekneme si, že už jsme to stejně zaplatili, a budeme ty jeho bláboly poslouchat dál. To prostě nepochopím.

No a v čem tkví ta jeho lež? Jednoduše v tom, že si "vybírat" opravdu nemůžeme. Němci nám totiž už v létě oznámili, že od 1. 11. sníží kapacitu dodávaného plynu na čtvrtinu, protože sami mají málo. Takže nám nyní nezbylo, než si začít žmoulat čepici a s ostudou se k ruskému plynu vrátit. Jen tak mimochodem - pokud bychom jej nyní neměli (94 proocent objemu naší spotřeby bychom fakt neměli kde jinde vzít), tak bychom letos tuhle zimu nepřečkali. To je myslím v tuto chvíli naprosto zřejmý fakt.

Takže všem kavárníkům, kteří mi pořád psali, že jsem strašil, když jsem tvrdil, že to bez ruského plynu nedáme, nyní můžu poslat jen klíčenku a písničku na přání. Jako obvykle jsem měl pravdu a váš milovaný derniér musel stáhnout ocas a uznat, že bez ruského plynu, nad kterým ohrnoval nos, bychom si mohli letos v zimě topit leda dřevem.

P.S. Ty miliardy, co tam právě teď za plyn posíláme, už Putin používá na něco jiného, než na financování války na Ukrajině? Že už to Markétě, Vítkovi a Péťovi nevadí? Ptám se pro kamaráda.