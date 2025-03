Rajchl (PRO): Volební puč v Rumunsku pokračuje

Když 6. 12. 2024 zrušil rumunský ústavní soud 1. kolo voleb, tak jsem již ten den prohlásil, že do těch opakovaných voleb Georghesca prostě nepustí. Říkal jsem to i u Petra Hájka na Protiproudu. Ten se mě tehdy ptal, jak to, že jsem si tím tak jistý, a já mu odpověděl, že by jinak nemělo smysl rušit ty volby předchozí, neboť všem muselo být jasné, že pokud by mu kandidovat umožnili, tak ty volby s přehledem opanuje.

Před pár dny se má slova naplnila a rumunská volební komise Calina Georghesca z voleb vyškrtla. Jedná se o evidentní snahu dokončit regulérní puč a opozičního lídra s obrovskou podporou prostě a jednoduše na základě zcela smyšlené záminky do voleb nevpustit.

Kdyby se tohle stalo v Bělorusku nebo v Číně, tak bude náš mainstream křičet na všechny strany, jak jsou tamní režimy odpudivě totalitní. Zato v Rumunsku stejnému postupu ještě aplaudují. Dnes skončila v Rumunsku demokracie. Dá se očekávat, že tam dojde k obrovským protestům včetně tvrdých střetů s policií.

Bruselští byrokraté se na to v klidu dívají, pokud to dokonce aktivně nepodporují. Evropská unie si tak už na demokracii pouze hraje. Ve skutečnosti se jedná o tvrdou diktaturu liberálně-demokratických "elit", které se rozhodly, že si své země už prostě a jednoduše rozvracet nedají.

Mimochodem dle zjištění místní investigativní novinářky Iosefiny Pascal byla hlavním hráčem, jenž podal tisíc identických stížností na Calina Georgesca, politická neziskovka Avaaz. Ano, ta neziskovka, kterou roky bohatě financuje Soros a která protlačila v EU cenzorský předpis, známý jako Digital Services Act.

Tato krakatice, jež rozežírá demokracii u nás i v celé Evropě, musí být zničena. Jinak zničí ona nás. Rumunsko budiž toho názornou ukázkou.

