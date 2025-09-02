Rajchl (PRO): Vy jste toho magora stvořili. Svojí nenávistnou vylhanou kampaní

ZAČÍNÁ TO NENÁPADNĚ
V roce 2021 jsme se dopustili obrovské chyby, když jsme nechali propadnout milion převážně opozičních hlasů.
Jen díky tomu se k moci dostala vláda politických amatérů a packalů.
Jejich žalostně diletantská ekonomická a energetická politika přinesla katastrofální dopady na kvalitu a prosperitu životů našich občanů.
Za normálních okolností by taková situace vyústila ve volební debakl historických parametrů.
Ale naštěstí pro ně do toho přišla válka.
Ta jim umožnila svalovat veškeré jejich chyby a přehmaty na Putina a dala do ruky zbraň v podobě odrážet všechny argumenty opozičních politiků dětinsky trapnou nálepkou “zatahujete nás do Ruska“.
Když jsme stáli v březnu 2022 na Václavském náměstí a protestovali proti vysokým cenám energií a upřednostňování ukrajinských migrantů před českými občany, byli jsme kvapem označeni za proruské šváby.
Pak přišel Putin v pytli na mrtvoly a vyjádření “nelítosti” nad teroristickým útokem na Darju Duginovou, čímž došlo k podprahovému schvalování násilí a usmrcování těch “z druhé strany barikády” coby součást legitimního politického boje.
Dalším stupněm bylo mlčení a tichá podpora opakovaných výzev k násilí ze strany řeporyjského pašíka Pavla Novotného a pro mě naprosto šokující tolerance stovek komentářů schvalujících atentát na Roberta Fica.
Potom už následovaly svině a příkopy oficiálního vládního rozeštvávače Otakara Foltýna a zavření očí nad šikanou mnoha opozičně smýšlejících lidí ze strany Fialajugend gangu.
Teď přišel útok berlí na předsedu nejsilnější opoziční strany a je jen otázkou času, kdy se stane ještě něco horšího.
Takže ne, nevěřím jim nyní jejich pokrytecká prohlášení, jimiž tento incident odsuzují. Vy jste toho magora stvořili.
Svojí nenávistnou vylhanou kampaní, která měla zakrýt totální propadák posledních 4 let vašeho vládnutí a dát vám alespoň jakous takous šanci na to, abyste se udrželi u koryt.
Vaše farizejské řeči nemají žádnou cenu. Pokud byste to mysleli vážně, tak byste se měli na prvním místě omluvit za vaši štvavou kampaň založenou na absolutní lži o vtahování České republiky do ruské sféry vlivu.
To tady totiž nikdo normální nechce. Ani Babiš, ani Okamura ani já.
Na rozdíl od vás, kteří financujete a vyzbrojujete Zelenského, my nehodláme poslat Putinovi ani korunu a ani jeden náboj. Nechceme ani přijímat z Ruska migranty na základě vynuceného migračního paktu, který jste odkývali vy Bruselu. Nechceme nahradit naši měnu rublem, tak jako vy plánujete vyměnit korunu za euro. A rozhodně nehodláme přijímat 70% Moskvou nadiktované legislativy, tak jako vy přijímáte tu bruselskou.
To vy jste z nás udělali vazalský stát a teď se snažíte ukázat prstem na nás.
Je to od vás nízké a ubohé.
Tak se teď nesnažte umýt si nad tím ruce.
To vy jste tuhle nenávist a všeobecnou agresi zaseli.
Vy za ni nesete plnou odpovědnost.
JUDr. Jindřich Rajchl
