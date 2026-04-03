Rajchl (PRO): Výzva Mikuláši Minářovi k veřejné omluvě

VÝZVA MIKULÁŠI MINÁŘOVI K VEŘEJNÉ OMLUVĚ ZA PROKAZATELNOU DEZINFORMACI, KTEROU O MÉ OSOBĚ ŠÍŘIL
(jedná se o zcela reciproční výzvu k totožné formě nápravy, kterou on sám požadoval za tentýž "prohřešek" po Zdeňkovi Kettnerovi)
S ohledem na to, že Mikuláš Minář namísto omluvy za prokazatelnou dezinformaci, kterou o mé osobě šířil, pokračuje v publikování trapných výmluv a propadá se hlouběji a hlouběji do propasti svých lží, si úvodem této výzvy dovoluji shrnout prokazatelná fakta:
1) Mikuláš Minář o mě lhal na demonstraci na Letné před desítkami tisíc lidí, že nosím boty z krokodýlí kůže - chtěl totiž brnknout na strunu závisti svých nohsledů, avšak namísto toho se ztrapnil svou neznalostí a hloupostí, neboť jsem hoax o botech z krokodýlí již opakovaně vyvrátil
2) následně v rámci kvazi-omluvy za toto lživé tvrzení Mikuláš Minář publikoval ještě závažnější lež spočívající v tvrzení, že jsem si objednal naši vzájemnou debatu na webu Novinky.cz. Skutečnost, že se jedná o naprosto lživé obvinění potvrdily samy Novinky.cz prostřednictvím dvého účtu na síti X.. Mikuláš Minář se následně omluvil tomuto portálu, avšak neomluvil se mně, ač ono lživé obvinění evidentně směřovalo zejména vůči mé osobě.
Podle svých slov se zmýlil při interpretaci textu v článku na tomto webu. Zdeněk Kettner se ale také jen mýlil, když naletěl na fotku upravenou umělou inteligencí. Bylo mu vyčítáno, že si pravost fotografie neověřil a že šíří dezinformace. Mikuláš Minář si však také své tvrzení nijak neověřil, a to přesto, že tak mohl učinit mnohem snáze než Zdeněk Kettner - a to jednou smskou s dotazem redaktorovi Ivo Horvíthovi, jenž nás oba do debaty zval. To ale neudělal a bez jakéhokoliv ověření o mně začal šířil evidentní dezinformaci, že jsem si debatu objednal.
Oproti Zdeňkovi Kettnerovi, jenž neprodleně poté, co svůj omyl zjistil, inkriminovanou fotografii odstranil a výslovně uvedl, že se jednalo o podvrh, však Mikuláš Minář svůj příspěvek obsahující tuto prokazatelnou dezinformaci neodstranil a na svých sítích ji ponechal.
A namísto omluvy, kterou Mikuláš Minář za zveřejnění dezinformace týkající se jeho osoby po Zdeňkovi Kettnerovi (i přes smazání jeho původního příspěvku, jenž AI upravenou fotografii obsahoval) požadoval, jen pokračuje v chrlení výmluv a dalších útoků na mou osobu.
Je to zhruba stejné, jako kdyby Zdeněk Kettner fotografii Mináře, Halíka a teroristy z Pardubic nesmazal, poté napsal, že se omlouvá onomu teroristovi, a následně o Minářovi publikoval text, že je šmejd a defraudant.
Pochybuji, že by pan Minář považoval takovou omluvu za adekvátní.
Takže Vás, pane Mináři, vyzývám k tomu samému kroku, který jste Vy požadoval po Zdeňkovi Kettnerovi.
S ohledem na to, že jste mě veřejně nepravdivě obvinil z toho, že jsem si objednal debatu na webu Novinky.cz, Vás tímto vyzývám k publikování veřejné omluvy vůči mé osobě.
Pokud tak neučiníte, tak zcela jednoznačně dokážete, že uplatňujete dvojí morální standard.
Jeden pro Vaše oponenty, kdy po uvedení dezinformace vůči Vaší osobě požadujete odvolání dané osoby a publikování veřejné omluvy. A druhý pro sebe, když po tom samém jednání z Vaší strany, nejste omluvy schopen.
K výše uvedenému je nutno dodat, že pokud jste požadoval odvolání Zdeňka Kettnera z pozice náměstka ministra školství, tak adekvátním recipročním krokem ve Vašem případě, by bylo odstoupení z pozice předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii.
Takže Vás tímto vyzývám k publikování veřejné omluvy mé osobě, v níž uvedete, že jste mne nepravdivě obvinil z toho, že jsem si objednal na portále Novinky.cz debatu s Vaší osobou, a že se mi za toto tvrzení omlouváte.
V případě, že tak do jednoho týdne neučiníte, tak Vás vyzývám k odstoupení z pozice předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii.
Není to nic jiného, než to co jste Vy požadoval za stejný "prohřešek" po Zdeňku Kettnerovi. Takže by to snad pro Vás neměl být žádný problém.
Za to, že jste zbabělec, jenž se raději úchýlí ke lživým výmluvám a falešným obviněním svého názorového oponenta, než aby s ním šel do otevřené debaty, se omlouvat nemusíte - to už jednak ví celá republika a jednak se nejedná o Vaše pochybení, nýbrž o vadu charakteru, za níž se omluvit nelze.
P.S. Tímto žádám česká mainstreamová média, která prokazatelně moji stránku sledují, aby této výzvě k omluvě věnovala totožný prostor, jenž věnovala výzvě k omluvě ze strany Mikuláše Mináře vůči Zdeňkovi Kettnerovi. Ať se ani o vás nelze domnívat, že uplatňujete dvojí standard - jeden měkčí pro vaše favority a druhý striktnější pro ty, jimž tolik nefandíte. Jsem opravdu zvědav, zda jste této objektivty schopní. Komentář webu Novinky.cz, jímž usvědčily Mikuláše ze lži, byl slibným náznakem návratu českých médií k nestrannému informování veřejnosti, jenž mne příjemně překvapil.
Tak si to teď nepokažte.
JUDr. Jindřich Rajchl
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku