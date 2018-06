Rakušan (STAN): Jsme pro prvky přímé demokracie

Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, stručné stanovisko klubu Starostů a nezávislých - mnohé už jsme tady slyšeli jak od našich kolegů z TOP 09 a z KDU-ČSL, kde se v zásadních věcech shodujeme. Snad jen to, že my jako Starostové a nezávislí, což můžeme na mnohých svých obcích dokázat, skutečně jsme pro to, aby se lidé participativně zapojovali do rozhodování. Jsme pro prvky přímé demokracie. A na té komunální a krajské úrovni je to něco, co v každodenním styku s občany ve sběru informací od nich vítáme. A myslím si, že je to záležitost, která by měla být podporována námi všemi, to znamená, aby občané České republiky v těch místech, kde se skutečně zabývají nějakým svým lokálním problémem v rámci samosprávy, kde spravují své obce a města, kdy vidí na ten konkrétní problém a můžeme říci, že jsou v té chvíli kvalifikovanými lidmi o tom, zda mají rozhodnout o lávce či přechodu pro chodce či umístění spalovny v jejich katastru obce a podobně, to je kvalifikované rozhodnutí, kde oni mohou dostat od svých samosprávných zástupců opravdu relevantní informace. Je to problém, na který oni dohlédnou z blízkosti.

Já se obávám, že v případě návrhu SPD a v případě návrhu KSČM se skutečně jedná o návrhy nebezpečné, které vedou k tomu, že může být zásadním způsobem pozměněno na základě různých dezinformačních kampaní, kterých jsme si v posledních dobách užili až přespříliš, zahraničně politické směřování České republiky a měli bychom prostě přiznat, že tyto dva návrhy k těmto otázkám a právě k referendu o těchto otázkách jistě směřují a jsou i s tímto úmyslem připravovány.

Jiná věc už je návrh z dílny sociální demokracie, který je technicky připraven kvalitně na rozdíl od návrhu SPD, který vykazuje i četné legislativně technické nedostatky, jak mu bylo i vytknuto. Konec konců i v té důvodové zprávě jsme objevili nějaké gramatické chyby, ale to už si myslím, že je snad za námi. Myslím si ovšem, že ve chvíli, kdy tady budeme mít vládu hnutí ANO, což je ten dominantní subjekt na naší politické scéně, a ve vládním prohlášení má být obsaženo to, že celostátní referendum má být jako institut zaveden, tak bychom si prostě měli počkat na vládní návrh, který bude připodepsán i vládním hnutím ANO.

V této chvíli tady máme tři návrhy. Jsme v situaci, kdy nemáme jasně deklarovanou vládní většinu. Jedno je SPD, jedno je KSČM, jedno je ČSSD. My neumíme v této chvíli říct, kdo z nich je či není vládní stranou, kdo je opozičním subjektem. Tak pokud je tady důležitý návrh obecného referenda, pokud ho vláda považuje za svoji prioritu, nechť tedy se vrátí k dopracování návrh z dílny sociální demokracie jako pravděpodobného koaličního partnera, nechť se k němu přihlásí celá vláda jako celek a bavíme se tady o nějakém vládním návrhu v jasně deklarované vládní většině, která vznikne ve chvíli, kdy tady budeme v České republice mít vládu s důvěrou. Ta situace tady v této chvíli prostě není a my tady máme tři návrhy o tomtéž, které ovšem jsou ve svých základních parametrech velmi odlišné.

Já ze svého subjektivního pohledu - a tlumočím tak i návrh klubu Starostů a nezávislých - tady vidím dva velmi nebezpečné návrhy, a to návrh SPD a KSČM, přičemž ten návrh SPD krom jiného i jako návrh legislativně špatný, a vidím tady návrh sociální demokracie, který je možný k další diskusi, nicméně měl by to být tedy návrh, který potom vzejde z půdy vlády České republiky jako vládní návrh nové vlády s důvěrou. Děkuji za pozornost.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



