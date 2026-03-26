Rakušan (STAN): Nejbrutálnější útok na demokracii po roce 1989

Okamura tvrdě proti veřejnoprávním médiím. Jeho snaha zaříznout je finančně je nejbrutálnějším útokem na demokracii po roce 89. Jako opozice se tomu postavíme jednotně. Hrozí nám návrat do éry netransparentních politických trafik v čele miliardových státních podniků.
Představte si, že by majitel velké korporace dosadil do vedení člověka bez zkušeností jen proto, že spolu chodí na pivo. V soukromém sektoru nepředstavitelné, ve státním se to teď má stát normou. K tomu vláda přidává totální paralýzu stavebního řízení kvůli chaosu v zákonech a prohlubuje nespravedlnost v odvodech, kdy vysokopříjmoví konzultanti odvádějí na daních méně než kadeřnice, zatímco stát hazarduje s bezpečím dětí i stabilitou zdravotního pojištění.
S takovým hazardem se zájmy občanů, jejich majetkem i bezpečím rozhodně nejsme v pohodě. Jako Starostové odmítáme roli pasivních přihlížejících a namísto vládního chaosu a populistických zkratek prosazujeme odbornost, férovost a skutečnou ochranu těch nejzranitelnějších.
