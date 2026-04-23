Rakušan (STAN): Vládní návrhy nejsou jen o „škrtání“

Včera jsme udělali to, co vládní koalice trestuhodně zanedbala. Sešli jsme se s řediteli České televize a Českého rozhlasu, abychom z první ruky slyšeli, jak by na obě veřejnoprávní instituce dopadly návrhy zákonů, které připravila Babišova vláda a její poslanci. Co jsme slyšeli, bohužel potvrdilo naše nejhorší obavy.
Vládní návrhy nejsou jen o „škrtání“. Je to přímý útok na nezávislost a samotnou existenci médií veřejné služby. Pokud by tyto návrhy prošly, hrozí oběma institucím reálná insolvence. ČT má už teď na roky dopředu nasmlouvané třeba sportovní přenosy či olympiády za stovky milionů korun. Navíc jsme se dozvěděli, že zákon chce udělat z Rady ČT „orgán televize“, což by znamenalo, že lidé volení politiky (třeba pan Xaver Veselý) by měli přímý vliv na program ČT. To je skutečná cesta k státní televizi.
Ze schůzky také vyplynulo, jak nebezpečný je návrh Patrika Nachera, který by jen ČT připravil o více než miliardu, a to během velmi krátké doby.
Proto jsme se rozhodli společně vyzvat
- Patrika Nachera, aby stáhl svůj návrh. Je nebezpečný, destabilizující a jde proti evropskému nařízení EMFA o svobodě médií.
- Ministra Oto Klempíře, aby svolal jednání všech parlamentních stran, když na dnešní se nemohl dostavit. Takhle důležitá debata se nesmí dít pokoutně na chodbách Sněmovny.
