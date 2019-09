Ramzer (ODS): Protesty nepomohly. Činnost finančního úřadu ve Frýdlantě bude osekaná

Chystanému kroku Finanční správy ČR nezabránily ani protesty starostů všech tří měst. Na jednání generální ředitelky správy Tatjany Richterové se starosty dotčených měst a hejtmanem Libereckého kraje byla tato informace potvrzena. „Byli jsme přizváni k diskuzi, ale vlastně nám bylo jen oznámeno, že karty už jsou rozdány a naše protesty ani argumenty nemohou nic změnit,“ podotkl po jednání, které proběhlo ve středu 4. září 2019 v Liberci, starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Podle ředitelky Finanční správy ČR nebudou finanční úřady rušeny, ale pouze optimalizovány, což ale fakticky znamená omezení jejich činnosti. „Činnost územních pracovišť chceme omezit v tom slova smyslu, že budeme zabezpečovat služby pouze ve dvou dnech v týdnu, v pondělí a ve středu. Službu budou v tyto dny zabezpečovat dva pracovníci,“ vysvětluje Tatjana Richterová.

Konkrétně ve Frýdlantě to znamená, že by z dvanácti zaměstnanců zůstali na pobočce pouze dva, a to jen dva dny v týdnu. „Z finančního úřadu se tak u nás vlastně stane jen jakási přepážka. Zbytek lidí odejde do Liberce. Vnímám to jako krok, kterým se veřejná správa, kterou si lidi z platí ze svých daní, vzdaluje jinam,“ podotýká starosta Frýdlantu.

Finanční správa nicméně říká, že občané změnu nepoznají. „Občané i podnikatelé budou moci na pracovišti vyřídit vše potřebné v ty dva úřední dny. V obdobích, kdy občané i podnikatelé potřebují finanční úřad v daleko větší míře, pak počítáme s tím, že podání daňového přiznání a vyzvednutí si tiskopisů umožníme i mimo tyto úřední dny. V případě daně z nemovitých věcí tak bude v lednu možné vyřídit si potřebné na finančním úřadě v mimořádných úředních hodinách v mimořádném počtu pracovníků a to samé pak v období daňového přiznání na daň z příjmu fyzických osob, tedy v březnu,“ ubezpečuje Richterová. Optimalizace finančních úřadů má přinést v příštím roce úsporu 150 milionů korun. Starosty ale ubezpečení generální ředitelky finanční správy neuklidnilo.

„Nedokáži dnes odhadnout, jak moc se krok občanů dotkne, ale rozhodně se mi nelíbí. Finanční správa o tomto kroku ví minimálně od března, nijak ho s námi ale nekonzultovala a je otázkou, zda by tak vůbec učinila, pokud bychom se sami neozvali. A ani to nám vlastně příliš nepomohlo, protože naše argumenty byly marné,“ podotýká starosta Frýdlantu a dodává: „Frýdlantsko neustále bojuje s omezováním služeb pro občany. Ruší se pobočky pošt, teď se výrazně omezí činnost finančního úřadu. Vnímám to jako politický a nesmyslný krok paní ministryně Schillerové, který nechápu. Myslím, že peníze lze uspořit jinak, než omezením služeb občanům v příhraniční oblasti, kde mají lidé problémy s mobilními operátory i připojením k internetu. Ono kdyby se stát elektronizoval a lidi měli na území celého státu rovný přístup k internetu, a kdyby vše fungovalo například jako u bank, do kterých se už chodí málo a spousta z nás všechno vyřizuje přes kartu, internet nebo mobilní telefon, nahlížel bych na to určitě jinou optikou. Kdyby stát takhle fungoval na všech úrovních, tak tomu rozumím. Ale on tak nefunguje, takže tomuhle kroku prostě v tuto chvíli rozumět nemůžu,“ uzavírá Dan Ramzer.

Finanční správa ČR počítá s optimalizací územních pracovišť finančních úřadů ve Frýdlantu, v Tanvaldu a v Novém Boru s největší pravděpodobností od příštího roku. Pevné datum však podle generální ředitelky zatím stanoveno nebylo.

Psali jsme: Ramzer (ODS): Nová alej bude pro motoristy bezpečnější Ramzer (ODS): Vláda schválila 60 milionů korun na vodárenská opatření Starosta Frýdlantu žádá vládu o rychlejší řešení dopravní obslužnosti Frýdlantska Ramzer (ODS): Frýdlant není jen státní hrad a zámek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV