Rédová Fajmonová (BPP): Korupce, válka a vláda bez odpovědnosti: Kam mizí naše peníze?

V posledních dnech se v médiích konečně objevily zprávy, které potvrzují to, na co mnozí upozorňovali už dávno – na Ukrajině dochází ke korupci a zneužívání zahraniční pomoci. Ale jen naivní člověk by si myslel, že jde o ojedinělý případ. Realita je daleko hlubší a temnější.

Ještě před válkou byla Ukrajina označovaná za jednu z nejzkorumpovanějších zemí v Evropě. Mafie, úplatky a moc peněz tam určovaly běh každodenního života. I proto byly na hranicích tak přísné kontroly, lidé se snažili odejít za prací, aby mohli uživit své rodiny. Jenže i tady na ně čekala ukrajinská mafie, která z nich brala „desátky“.

Ti, kteří žijí mezi námi už roky, o tom mluví otevřeně, ale jejich slova by vládní představitelé slyšet nechtěli. Právě tito lidé také dlouhodobě varovali před nekontrolovanou migrační vlnou.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 76% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 13% hlasovalo: 460 lidí

Varování však nebyla vyslyšena. Dnes sledujeme videa, kde jsou ukrajinští muži násilím verbováni přímo na ulici. Ne proto, aby se ubránili Rusku, ale aby válka měla další „kusy“ do mlýnku, zatímco ti nahoře dál tunelují, obohacují se a zneužívají důvěru zemí, které je podporují.

A co na to naše vláda? Mlčí. Nic neřeší. Pokračuje v podpoře bez jakékoliv záruky, bez požadavků na transparentnost. Český občan mezitím čeká měsíce na operace, chybí léky a zdravotnický systém je přetížený. A přesto teď máme spolu s EU investovat 100 milionů eur do modernizace ukrajinských nemocnic. Nemocnic, které už před válkou fungovaly podle pravidel korupce – péči dostal jen ten, kdo měl peníze, a vše ovládala mafie.

Tohle už není solidarita. To je drzost bez hranic! Každý odpovědný politik by v takové situaci pozastavil financování a požadoval vysvětlení. Ale ti naši jen slibují, lobbují a doufají, že jim to projde, protože vědí, že jejich čas se krátí. Vědí, že to je poslední šance, jak urvat co nejvíc.

Lidé už toho mají dost. Tahle vláda musí skončit a nastupující politická reprezentace musí zahájit důkladný audit a postavit viníky před odpovědnost. Pokud právní stát ještě něco znamená, musí jednat, a to tvrdě. Hnutí jako Stačilo! má odvahu říkat nahlas to, co si mnoho lidí jen myslí. A právě proto je terčem. Proto se na něj hledá špína. Ale ti, kdo chtějí skutečnou změnu, to nevzdají.

Tahle válka není naše. Ale zodpovědnost naší vlády vůči vlastnímu národu je, nebo by měla být, samozřejmostí!!

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky