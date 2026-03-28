Rédová (Stačilo!): Arogance místo dialogu

28.03.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k označování neočkovaných zdravotníků za riziko

Foto: Repro Youtube
Popisek: Kandidátka Stačilo!, Petra Rédová

Označovat neočkované zdravotníky za riziko je nejen nepravdivé, ale především hluboce neuctivé vůči lidem, kteří v první linii odvedli obrovský kus práce! Jako zdravotní sestra s dlouholetou praxí musím říct jedno naprosto jasně, kvalita péče se neměří očkovacím statusem, ale profesionalitou, zkušeností a lidskostí.

My, kteří jsme se rozhodli neočkovat, chodíme do práce, staráme se o pacienty bez rozdílu, neseme odpovědnost každý den a nikdy jsme nerozlišovali mezi lidmi podle jejich rozhodnutí. Pacient pro nás není nálepka ani statistika. Je to člověk!? A právě proto je absurdní, když se dnes někdo snaží zdravotníky rozdělovat a nálepkovat.

My jsme tu byli ve chvílích, kdy se ostatní báli. Byli jsme u lůžek pacientů, drželi je za ruku, když nemohli dýchat, a nesli odpovědnost, kterou si málokdo dokáže představit. A dnes máme poslouchat, že jsme problém?

Další zásadní omyl celé debaty je zúžení pojmu prevence pouze na očkování. Prevence není jedna injekce. Prevence je komplexní péče o zdraví, fyzické i psychické. Znamená pohyb, kvalitní stravu, dostatek spánku, pobyt v přírodě, stabilitu, méně stresu. Znamená podmínky pro důstojný život. Pokud stát místo toho investuje stovky milionů do propagace jediné metody, je naprosto legitimní se ptát, zda jde skutečně o zdraví lidí, nebo o něco jiného?

Masivní marketing nikdy nevzbuzuje důvěru. Zdravotnictví nemá být reklamní kampaň. Důvěra se buduje otevřeností, pravdivostí a respektem k různým názorům. Ne tlakem, ne nálepkováním a už vůbec ne tím, že se z odborné debaty stane ideologický boj.

Největší problém celé situace totiž není medicínský. Je lidský. Společnost byla rozdělená, zdravotníci byli postaveni proti sobě, a místo dialogu přišla arogance. A v tom se pokračuje dodnes. Ale zdravotnictví nemůže stát na aroganci ani na politickém zadání. Musí stát na důvěře. A ta se nedá koupit ani vynutit.

Zdravotníci nejsou nástrojem kampaní. A už vůbec ne terčem útoků za své osobní rozhodnutí. Respekt k pacientovi musí začínat respektem ke zdravotníkovi. A ten se nedá nařídit. Ten si musí každý zasloužit!

Petra Rédová Fajmonová, BSc.

Psali jsme:

Rédová (Stačilo!): Transparentnost není útok na demokracii
Rédová (Stačilo!): Problém je, že se nevyvodí odpovědnost
Rédová (Stačilo!): Odmítám být podržtaškou kohokoli
Rédová (Stačilo!): Ekonomická „výhodnost“ Ukrajinců je politické tvrzení, nikoli fakt

Článek obsahuje štítky

očkování , prevence , zdravotnictví , Rédová , STAČILO!

Michal Zuna byl položen dotaz

Jaké opatření navrhujete vy?

Tvrdíte, že vláda nemůže čekat v kanceláři a jen doufat, že se cena ropy vrátí zpět. Má mít připravena v šuplíku sektorová opatření pro případ, že se blízkovýchodní konflikt protáhne. Souhlasím, že je to na vládě, ale když s něčím nepřijde, přijdete s nějakým opatřením vy? Jakým? Přeci byste to pro ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

