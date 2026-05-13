Krytí covidu. Stála za ním i CIA, řekl senátor

13.05.2026 21:45 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Americký senátor Rand Paul (republikán za Kentucky) řekl deníku New York Post, že dlouholetý zaměstnanec CIA bude během středečního veřejného slyšení tvrdit, že pokračuje spiknutí „deep state“, jehož cílem je zatajit původ covidu-19.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Očkování proti koronaviru, ilustrační foto

Podle Paula byl veterán CIA s dvacetiletou praxí přidělen k Úřadu ředitele národní rozvědky (ODNI), kde pracoval v dnes již rozpuštěné „ředitelské iniciativní skupině“, která zkoumala, jak pandemie začala ve Wu-chanu v Číně.

„Věří, že v CIA stále existují lidé, kteří se snaží zakrýt pravdu, snaží se zadržovat dokumenty, a bude také svědčit o tom, že CIA jeho skupinu skutečně sledovala a odposlouchávala,“ řekl Paul.

Není jasné, kdy měla CIA údajně sledovat kontrolní skupinu ODNI ani jaké důkazy mohou být předloženy.

Od svědka se také očekává, že vypoví o tom, že vedení CIA v roce 2021 potlačilo odborné hodnocení, podle kterého covid-19 pravděpodobně unikl z laboratoře ve Wu-chanu. Výsledkem bylo, že zpravodajská agentura tento závěr oficiálně nepřijala až do loňského roku, dlouho poté, co veřejný zájem opadl.

„Myslím, že to bylo šest ku jedné ve prospěch názoru, že virus pochází z laboratoře. Jejich závěr byl pak přepsán lidmi ze středního nebo vyššího vedení,“ uvedl Paul s tím, že ve dvě ráno byly závěry dokumentu změněny.

Paul nezveřejnil jméno daného muže a deník The Post nedokázal jeho tvrzení ověřit. Senátor z Kentucky však jeho obvinění shrnul ještě před slyšením Výboru Senátu pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti, kterému předsedá.

„Má bezchybnou minulost a pověst,“ řekl Paul o člověku, který má brzy veřejně vystoupit. „Pro lidi ze zpravodajské komunity je těžké veřejně svědčit, protože to nesou velmi špatně. Vystupuje tedy s velkým rizikem pro svou kariéru,“ dodal.

Pandemie covidu-19 vedla po svém vypuknutí koncem roku 2019 ve Wu-chanu v Číně k více než jednomu milionu úmrtí Američanů. Právě tam vláda USA pomáhala financovat rizikový výzkum takzvaného „gain-of-function“, při němž byly geneticky upravovány netopýří koronaviry.

„Zpravodajská komunita je do tohoto výzkumu velmi složitě zapojená,“ řekl Paul deníku New York Post. „Myslím si, že deep state stále vykonává obrovský vliv bez ohledu na to, kdo je prezidentem, a že deep state stále skrývá původ tohoto viru,“ doplnil.

Paul rovněž uvedl, že je frustrovaný vlastními pokusy získat dokumenty týkající se pandemie, a to navzdory zákonu z roku 2023, který povolil odtajnění záznamů.

Slyšení v Kongresu se uskuteční ve chvíli, kdy prezident Donald Trump přijíždí do Číny na první státní návštěvu amerického prezidenta po téměř deseti letech. Paul ale nevidí velkou naději, že by Trump dokázal přesvědčit čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby poskytl větší transparentnost ohledně původu pandemie během jejich setkání v Pekingu. „Myslím, že existuje jen velmi malá šance, že Číňané někdy něco přiznají,“ řekl Paul.

„Myslím, že v této chvíli to nikdy nezveřejní, ledaže by utekl nějaký přeběhlík s důkaz,. uzavřel Paul.

