Rédová (Stačilo!): Tomu se říká návratnost

Tak tohle je skutečný majstrštyk podnikání! Firma se základním kapitálem 100 korun si vezme od státu zakázky za půl miliardy, kuchyně nedodá, stát jí napaří penále přes 35 milionů a majitel nakonec hrdinsky prodá svůj většinový podíl za rovných 67 korun. Tomu se říká návratnost investice!
Člověk skoro lituje, že si taky nepořídil s. r. o. za stovku, vždyť to vypadá, že u nás se z toho dá postavit celá armáda… alespoň tedy papírově. Vojáci sice polní kuchyně pořád nemají, ale my máme další zářný příklad toho, že česká podnikatelská kreativita nezná hranic.
A aby to nevypadalo špatně, vždyť přece žádné veřejné peníze zatím neodešly. Tedy kromě času, důvěry a ztrapnění před vlastní armádou. Ale co na tom, hlavní je, že podnikatelský duch zůstal zachován: levně koupit, draze slibovat a nakonec symbolicky prodat. Bravo!
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
autor: PV