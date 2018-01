Říčař (ANO): Dostavba Starochodovské školy může začít co nejdříve

Dlouho očekávaná dostavba Starochodovské školy je na spadnutí. Rada MČ Praha 11 schválila tento týden záměr požádat hlavní město o půjčku na přístavbu západního křídla školy, která se již delší dobu potýká s nedostatečností prostor jak pro žáky, tak učitele. Dostavba historického objektu s více než stoletou tradicí má tyto problémy vyřešit a zároveň navýšit kapacitu oblíbené školy až o sedm kmenových a pět speciálních tříd.



“Jsem velice rád, že se kolegové z Rady rozhodli tuto žádost podpořit a věřím, že tak učiní i zastupitelé naší městské části a hlavního města Prahy. Dostavba tím pádem bude moci začít co nejdříve a díky pomoci od Magistrátu zároveň nebude nadměrně zatížen rozpočet městské části. Velké poděkování za iniciativu patří řediteli ZŠ Chodov, panu Hovorkovi, a všem rodičům, kteří pomáhají dostavbu prosadit," uvedl Jan Říčař (ANO), radní MČ Praha 11.



Pokud proběhne schvalovací proces v zastupitelstvech MČ Praha 11 a hl. m. Prahy bez problémů, mohly by práce na dostavbě školy začít už v červnu tohoto roku.



Investice do školství považuje vedení Prahy 11 za jednu z priorit: v minulém roce byla dokončena kompletní rekonstrukce ZŠ Schulhoffova (Květnového vítězství II), na tento rok je dále v plánu rekonstrukce pavilonu tělocvičen ZŠ K Milíčovu, rekonstrukce varny v ZŠ Pošepného či stavební úpravy v ZŠ Mikulova. V případě dostavby ZŠ Chodov jde tak podle zástupce starosty MČ Praha 11 pro školství, sport a kulturu Jakuba Lepše(TOP 09) o plánovanou investici, která je "... součástí dlouhodobých snah o zajištění dostatečných kapacit v našich školách a zkvalitnění prostředí, ve kterém učitelé učí naše děti."



Jak dodává sám starosta jedenácté městské části Petr Jirava (ANO), „Právě investice do školství, zejména rekonstrukce školských objektů, patří tradičně k nejvyšším položkám v rozpočtu naší městské části. Přestože Praha 11 po dokončení rekonstrukce školy Schulhoffova již celkově nemá akutní nedostatek míst v základních školách, naše nejstarší škola, která letos oslaví stopadesáté narozeniny, si dostavbu rozhodně zaslouží.“

autor: PV