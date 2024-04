Richter (ANO): Neschválení tohoto bodu může vyvolávat pocit, že policie něco tají

reklama

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, když se kouknu na začátek na pravou stranu sálu, na prostředek, která vždycky hlasuje proti zařazení mého bodu, tak doufám, jak vždycky říkají, že sledují mé vystoupení nebo vystoupení ostatních kolegů u televizních obrazovek, tak že tomu bude i dneska a na základě mého vystoupení snad už ten hlas pro a zmáčknutí tlačítka uskuteční.

Opět žádám o předřazení bodu číslo 153, a to návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě na filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 21. prosince 2023 jako první bod jednání dnešní Sněmovny.

Vážení kolegové a kolegyně, nechce se mi zvykat na situaci, kdy nikoho z vás koaličních poslanců řádné vyšetření za přispění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny nezajímá. Je mi za vás všechny hanba, jak disciplinovaně hlasujete proti zařazení tohoto bodu, který může pomoci objasnit šokující čin násilí, který otřásl celou naší společností. Do dnešního dne nemáme my jako poslanci vůbec jasno v bílých místech, které předcházely vlastní střelbě a jenom díky několika novinářům se dostane na stránku v médiích krátká informace z doby tragické události. Tady je to výpověď policisty, který nechtěl být součástí sboru s ohledem na události, kterých byl přítomen, tady jindy zpráva o odškodnění obětí tohoto činu, kdy já mám informace, že ne všichni byli řádně odškodněni a v médiích se píší nepravdy, anebo naposledy nová informace o léčení vraha před získáním zbrojního průkazu. A tak můžu pokračovat.

Zásadní informace o tom, jak to probíhalo od zjištění z místa činu, vraždy jeho otce a monitoring cesty do Prahy, proč hlídka opustila budovu na Palachově náměstí, chybí.

V úterý moje ctěná předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová tady jasně na mikrofon řekla, že neschválení tohoto bodu může vyvolávat pocit, že policie něco tají. Ano, já jsem o tom skoro již přesvědčen. Na co čekáme? Až čas stopy zamete, až ani svědkové si nebudou pamatovat, co všechno tomu předcházelo, že se někde udělala chyba a bylo předčasné se chválit? Čeho se, vážení kolegové, bojíte, že nezvednete ruku pro zřízení této komise? O nás z hnutí ANO tvrdíte, že jsme ovce jednoho muže, nedemokratické hnutí, populisté, ale podívejte se na naše hlasování nejen teď v opozici, ale i v minulosti. My nehlasujeme tak jako vy, jako jeden muž. My máme demokratickou diskusi, my můžeme svobodným hlasováním vyjádřit svůj názor, ale vy v tom nemáte žádné svědomí.

Představuji si, jak se tato situace udá v naší vládě a nedej bože někomu z vás v koalici jako mně, jak stojíte všichni na barikádách, jak chcete hlavu nejen ministra vnitra, policejního prezidenta, ale nejlépe premiéra, jak Milion chvilek mezi svátky pořádá demonstrace, jak se celebrity divadelní a hudební scény předhánějí v řečnění, co se vlastně stalo za hrůzu, a za to může Babiš a jeho ANOfert. Přesně takto by to probíhalo. (Potlesk.)

A já se svými kolegy chci jenom zřízení vyšetřovací komise, která je zastoupena všemi politickými subjekty, aby řádně dohlédla na celý případ. Nic víc po vás nechceme. Věřte mi, že nejde popsat slovy, co se vedle mě odehrává, abych nebyl vulgární. Pokaždé, když si vzpomenu na bezmoc u pásky u fakulty s nápisem Policie, vstup zakázán, a následně, když jsem viděl svoji dceru, jak zázrakem přežila a do dnešního dne není zdravotně fit a možná nikdy nebude, podívám se na vás a je mi špatně z toho, jak se k tomu problému stavíte.

Přece když se všichni řádně pochválili, nikdo nic nepokazil, jak tvrdí, pak se nemusíme ničeho obávat. A nemusíme nikoho krýt. Toto může být závěr vyšetřovací komise a poté přijdou na řadu jenom opatření, aby se toto neopakovalo. (Předsedající upozorňuje na čas, řečník chce ještě hovořit.)

Mgr. Bc.et Bc.et Bc. Jan Richter ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

