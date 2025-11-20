Richterová (Piráti): I oligarcha musí dodržovat pravidla

Petr Pavel se nemá stát spolupachatelem protiprávního stavu. Proto musí být ještě před jmenováním jasné, jak konkrétně Andrej Babiš svůj masivní střet zájmů vyřeší. Jinak by problém sdílel i Hrad.
Piráti jsou navíc jediní, kdo v minulosti skutečně deagrofertizovali stát a vymáhali peníze zpět od Babišových firem do veřejných rozpočtů. Nezůstali jsme u řečí, dotáhli jsme příslušné soudy a ukázali, že i oligarcha musí dodržovat pravidla.
Právě proto považujeme za nezbytné, aby naše výhrady na schůzi zazněly naplno. Nejsme tam sami za sebe – hájíme více než půl milionu voličů a zájmy této země. Pokud ne teď, kdy?
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
autor: PV