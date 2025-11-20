Richterová (Piráti): I oligarcha musí dodržovat pravidla

20.11.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny

Richterová (Piráti): I oligarcha musí dodržovat pravidla
Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Petr Pavel se nemá stát spolupachatelem protiprávního stavu. Proto musí být ještě před jmenováním jasné, jak konkrétně Andrej Babiš svůj masivní střet zájmů vyřeší. Jinak by problém sdílel i Hrad.

Piráti jsou navíc jediní, kdo v minulosti skutečně deagrofertizovali stát a vymáhali peníze zpět od Babišových firem do veřejných rozpočtů. Nezůstali jsme u řečí, dotáhli jsme příslušné soudy a ukázali, že i oligarcha musí dodržovat pravidla.

Právě proto považujeme za nezbytné, aby naše výhrady na schůzi zazněly naplno. Nejsme tam sami za sebe – hájíme více než půl milionu voličů a zájmy této země. Pokud ne teď, kdy?

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Psali jsme:

Richterová (Piráti): Nás to nezastaví, ale zkomplikuje nám to přístup k práci
Richterová (Piráti): Snížení daní pro všechny pracující v naší zemi
Richterová (Piráti): Vstupujeme do období vlády extremistů a šejdířů
Hřib jako nejvyšší hospodář. Návrh Richterové vzbudil pobavení i odpor

Článek obsahuje štítky

Babiš , piráti , Richterová , sněmovna

Klimaticky cil

Dobry den. Prisim nerozumim vasemu tvrzeni: Podařilo se nám snížit klimatický cíl, který navrhla Komise. Prosim o uvedeni cisel pred a po odhlasovanim. Podle me k zadnemu snizeni klimatickeho cile nedoslo. V televizi jsem slysel vase vyhadreni, ze kdyz nebudou technologie, tak se lze vratit k jednan...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 27 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

