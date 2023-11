Richterová (Piráti): Rodný list a další doklady bude možné získat online

reklama

Piráti dnes v posledním sněmovním čtení podpořili elektronizaci matrik, která je dalším krokem v digitalizaci státní správy a snížení administrativy. Lidé tak budou moci získat například rodný list či jiný matriční doklad na kterékoliv matrice v Česku, či si jej vygenerovat v elektronické podobě z pohodlí domova. Mezi další přínosy novely patří možnost uzavírat registrované partnerství nikoli jen na několika vybraných, ale na všech matrikách v zemi. Stejně tak dojde k posílení rozhodovacího práva dětí ohledně změny jejich příjmení, například v případě sňatku jejich rodiče s novým partnerem. Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 81% hlasovalo: 4809 lidí

„Za Piráty se zasazujeme o mnohem vstřícnější fungování státu, lidé by neměli při vyřizování základních věcí ztrácet čas zbytečným papírováním. Proto jsem ráda za elektronizaci matrik, díky které si budou moci lidé zažádat o matriční doklad na jakémkoliv úřadě. A v případě, že třeba ztratí rodný list nebo oddací listinu, je budou moci snadno vygenerovat online,” vysvětlila jeden z přínosů nového zákona, který dnes schválila Poslanecká sněmovna, její místopředsedkyně za Piráty Olga Richterová.

Matriky budou lépe napojeny na základní registry a nový systém usnadní výměnu informací. Listinné matriční knihy zůstanou nadále zachovány. Doklady jako jsou například rodný list, oddací list nebo úmrtní list bude vydávat kterýkoli matriční úřad bez ohledu na místní příslušnost, a také vybrané zastupitelské úřady.

Pozitivní změnu přinese zákon i pro zájemce o registrované partnerství. To bude nyní možné uzavřít na každé matrice. Dosud to bylo možné pouze na 14 vybraných matrikách v Česku. „Stávající situace je vůči lidem nefér, je zcela žádoucí, aby takovýto úkon do budoucna zvládla každá matrika,” uvedla Richterová a dodala: „Jde nicméně jen o drobné zlepšení. Za Piráty podporujeme dlouhodobě uzákonění manželství pro všechny. Všichni mají mít v naší zemi stejná práva a povinnosti. Je nepřijatelné dělit lidi do dvou kategorií podle toho, koho mají rádi a s kým chtějí strávit život. Duhovým rodinám a jejich dětem dnes kvůli tomu chybí i právní jistoty. Například je problém, aby byl druhý z rodičů s dítětem při hospitalizaci, není nárok na sirotčí nebo vdovské důchody.”

Nová legislativa přinese i další novinky jako je určení otcovství takzvanou trojdohodou, usnadnění oddávání snoubenců či posílení práv dětí: „Stává se, že se rodiče dítěte rozejdou a najdou si nové partnery. V případě svatby pak často dochází k tomu, že matka přijme příjmení nového partnera. V takový moment by mělo mít její dítě možnost se podílet na rozhodnutí, zda chce toto příjmení také přijmout, nebo ne. Doposud o tom mohly děti rozhodovat až po překročení věku 15 let, nově to bude možné už od 12 let,” doplnila Richterová.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Navýšení rodičovského příspěvku aktuálně pomůže, není to ale dlouhodobé řešení Richterová (Piráti): Dostupná péče o děti se vyplatí všem Richterová (Piráti): Jde mi o zvýšení dostupnosti psychoterapie Richterová (Piráti): Festival Prague Pride je symbolem rovnosti v různorodosti a respektu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama