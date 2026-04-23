Richterová (Piráti): Skutečně jde i o kombinaci s dalšími podvodnými praktikami

23.04.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Projev na 14. schůzi Poslanecké sněmovny dne 23. dubna 2026 k zákonu o spotřebitelském úvěru

Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Děkuji. Právě na základě toho podrobného debatování na podvýboru pro ochranu spotřebitele si myslím, kdo jsme členové, uvědomujeme, na kolik desítek tisíc lidí reálně tahle úprava bude dopadat jako se závažnými důsledky. Samozřejmě se to bude týkat všech občanů České republiky. Ale já chci poděkovat paní ministryni, že se tomu věnuje. Je vidět, že se v té problematice orientuje. Děkuju za to.

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
3%
4%
4%
hlasovalo: 5757 lidí

Myslím, že to patří na plénum Sněmovny, protože právě ta situace, kdy a pod jakou sankcí má být to nedostatečné prověřování úvěruschopnosti, je opravdu velká věc. Já pokud vím, tak ten judikát Nejvyššího soudu byl jenom jeden zatím k tomu. Takže jakoby těžko hovořit o tom, že by to bylo úplně ustálené. A druhá věc, ono skutečně jde i o kombinaci s těmi dalšími podvodnými praktikami, o kterých bychom se také měli bavit, kdy vlastně nutí lidi do toho, aby si založili IČO. Oni si vezmou tu půjčku takzvaně podnikatelskou ne IČO, ale jsou reálně fyzické osoby a potom se na ně nevztahuje ochrana.

Já teď opravdu jenom zpátky k tomu našemu tématu. Vzhledem k jaksi rizikovosti toho prostředí spotřebitelských úvěrů v Česku a vzhledem k tomu, kolik žraloků v tom prostředí chňapá po chudých lidech, si právě proto, že se roky věnuju té sociální oblasti a tomu, jak snadné je pro ně do těch dluhových pastí spadnout a pak to trestá i jejich rodiny i jejich děti, tak velmi apeluji na to, aby nebyla zkracována ta lhůta, aby byl čas připravit ten kompromisní pozměňovací návrh, o kterém paní ministryně hovořila. Protože si prostě myslím, že u téhle konkrétní formulace ten výchozí návrh není kompromisní, ale je trošku vychýlený jenom na jednu stranu.

Takže ještě jednou apeluji na to, aby opravdu byl čas ten kompromis připravit.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

piráti , Richterová , sněmovna , spotřebitelský úvěr , 14. schůze , 23.4

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

