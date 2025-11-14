Richterová (Piráti): Snížení daní pro všechny pracující v naší zemi

Děkuji pěkně. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení občané, kteří se koukáte na tyto přenosy, my bychom rádi za klub Pirátů, aby Sněmovna od prvního dne svého fungování projednávala konkrétní návrhy zákonů a neřešila jen sama sebe. Proto sem předstupuji s návrhem, abychom vedle těch organizačních záležitostí, které dnes jsou důležité a máme se jimi samozřejmě také zabývat, už řešili konkrétní návrh zákona. My jsme za Piráty předložili sněmovní tisk číslo 4. Je to návrh balíčku na pomoc rodinám, je to zákon, který navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku a jeho trvalou pravidelnou valorizaci o inflaci. To je věc, která se týká, ta pravidelná valorizace, to pravidelné navyšování o inflaci, jiných státních podpor, ale u rodičů malých dětí to pravidelné navyšování chybí, a pak tady dochází ve Sněmovně ke zbytečnému handrkování a k nespravedlnostem pro ty konkrétní lidi.
Takže můj návrh je jednoduchý. Pojďme udělat z rodin s malými dětmi skutečnou prioritu. Za Piráty jsme ten návrh připravili, každý si ho může dohledat ve sněmovním systému, má číslo 4 a je to tisk, který kombinuje podporu skrze rodičovský příspěvek, navýšení takzvaného bonusu na první dítě, který se od roku 2018 nezvedal, a máme končící rok 2025, a také valorizaci slevy na poplatníka.
Vážené dámy, vážení pánové, valorizace slevy na poplatníka znamená snížení daní pro všechny pracující v naší zemi. Sleva na poplatníka je totiž pevná částka a opět, nezvyšuje se pravidelně. Znamená to, že setrvale lidé platí stále vyšší daně, protože tahle hodnota nijak nekopíruje růst průměrné, ani třeba minimální mzdy, nekopíruje růst ekonomických ukazatelů. A my si právě myslíme, že to není fér vůči pracujícím. Proto navrhujeme tu valorizaci slevy na poplatníka, aby lidem normálně klesaly daně a nezvyšovaly se jim, růst rodičovského příspěvku, aby byl předvídatelný, spravedlivý vůči rodinám s malými dětmi, a také ten bonus na první dítě, který dnes nefunguje, protože ty rodiny s jedním dítětem jsou opomenuté. Zvyšoval se pouze pro rodiny s více dětmi.
To jsou konkrétní věci v tomto našem tisku a já, pane předsedající, navrhuji zařazení tohoto návrhu zákona poté, co projednáme naše dnešní organizační záležitosti. Když se na to dívám, tak se domnívám, že zhruba po bodu 30 je ideální prostor, kam to zařadit
Takže navrhuji, ať už dnes řešíme jasný návrh pro lidi. Piráti předložili konkrétní legislativní podobu prorodinného balíčku a ten návrh zařazení je na dnes po bodě 30, navrhuji toto pevné zařazení. Děkuji kolegyním a kolegům za zvážení.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
autor: PV