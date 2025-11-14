Richterová (Piráti): Snížení daní pro všechny pracující v naší zemi

14.11.2025 14:02 | Monitoring

Projev na 2. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2025 k rodinám jako prioritě.

Richterová (Piráti): Snížení daní pro všechny pracující v naší zemi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Olga Richterová

Děkuji pěkně. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení občané, kteří se koukáte na tyto přenosy, my bychom rádi za klub Pirátů, aby Sněmovna od prvního dne svého fungování projednávala konkrétní návrhy zákonů a neřešila jen sama sebe. Proto sem předstupuji s návrhem, abychom vedle těch organizačních záležitostí, které dnes jsou důležité a máme se jimi samozřejmě také zabývat, už řešili konkrétní návrh zákona. My jsme za Piráty předložili sněmovní tisk číslo 4. Je to návrh balíčku na pomoc rodinám, je to zákon, který navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku a jeho trvalou pravidelnou valorizaci o inflaci. To je věc, která se týká, ta pravidelná valorizace, to pravidelné navyšování o inflaci, jiných státních podpor, ale u rodičů malých dětí to pravidelné navyšování chybí, a pak tady dochází ve Sněmovně ke zbytečnému handrkování a k nespravedlnostem pro ty konkrétní lidi.

Takže můj návrh je jednoduchý. Pojďme udělat z rodin s malými dětmi skutečnou prioritu. Za Piráty jsme ten návrh připravili, každý si ho může dohledat ve sněmovním systému, má číslo 4 a je to tisk, který kombinuje podporu skrze rodičovský příspěvek, navýšení takzvaného bonusu na první dítě, který se od roku 2018 nezvedal, a máme končící rok 2025, a také valorizaci slevy na poplatníka.

Vážené dámy, vážení pánové, valorizace slevy na poplatníka znamená snížení daní pro všechny pracující v naší zemi. Sleva na poplatníka je totiž pevná částka a opět, nezvyšuje se pravidelně. Znamená to, že setrvale lidé platí stále vyšší daně, protože tahle hodnota nijak nekopíruje růst průměrné, ani třeba minimální mzdy, nekopíruje růst ekonomických ukazatelů. A my si právě myslíme, že to není fér vůči pracujícím. Proto navrhujeme tu valorizaci slevy na poplatníka, aby lidem normálně klesaly daně a nezvyšovaly se jim, růst rodičovského příspěvku, aby byl předvídatelný, spravedlivý vůči rodinám s malými dětmi, a také ten bonus na první dítě, který dnes nefunguje, protože ty rodiny s jedním dítětem jsou opomenuté. Zvyšoval se pouze pro rodiny s více dětmi.

To jsou konkrétní věci v tomto našem tisku a já, pane předsedající, navrhuji zařazení tohoto návrhu zákona poté, co projednáme naše dnešní organizační záležitosti. Když se na to dívám, tak se domnívám, že zhruba po bodu 30 je ideální prostor, kam to zařadit

Takže navrhuji, ať už dnes řešíme jasný návrh pro lidi. Piráti předložili konkrétní legislativní podobu prorodinného balíčku a ten návrh zařazení je na dnes po bodě 30, navrhuji toto pevné zařazení. Děkuji kolegyním a kolegům za zvážení.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Požadavky na Babiše? „Nemá nárok,“ zní k Pavlovi
90 % do roku 2040. Od Koláře mladšího konečně přišlo přiznání
A kdo je tam přivedl? Saša Vondra si stěžoval, ale otočilo se to na něj
Babiš se vrací, ale Minář také. Už se těší

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Richterová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jste rádi, že Piráti nezískali žádný důležitý post v Poslanecké sněmovně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Politické neziskovky

Jak se pozná politická neziskovka? Kdo by to měl určovat? Protože podle mě je politicky orientovaná většina neziskovek.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Všechny muže přitahují ženy okolo dvacítkyVšechny muže přitahují ženy okolo dvacítky Vyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždyVyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždy

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Richterová, Piráti: Snížení daní pro všechny pracující v naší zemi, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseAchtung , 14.11.2025 14:22:29
Ty si myslíš kikino, že si nepamatujeme, co jste chtěli udělat s daní z nemovitostí?

|  5 |  0

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Kde je prostor pro věcnou diskusi?

15:05 Hřib (Piráti): Kde je prostor pro věcnou diskusi?

Projev na 2. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2025 ke zdravotnictví.