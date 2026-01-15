Richterová (Piráti): V podpoře rodin máme obrovskou mezeru

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, vážení občané,
ta interpelace, tedy písemný dotaz jménem našich voličů, se týká obrovského tématu pro naši zem, protože téma podpory rodin a obavy vyplývající z rapidního poklesu porodnosti je něco, co si myslím zmiňují úplně všechny politické strany. A jedna z těch věcí, co rodiče malých dětí řeší, je, že trvale hodnota rodičovského příspěvku klesá. A já zde mám několik alarmujících grafů, na kterých bych ráda opět velice jasně ukázala, proč je to téma tak důležité a proč je s ním potřeba urychleně něco dělat.
Ta první věc je skutečně východisko. (Poslankyně Richterová ukazuje plénu graf.) To, kolik lidé mají dětí. Porodnost klesá mnohem rychleji, než statistici předpokládali. Je to obří věc. Tam, kde v ročníku ještě v roce 2019 bylo 112 000 narozených dětí, ještě v roce 2021 111 000, tak rapidní pokles v roce 2023 na 91 000, v roce 2024 na 84 000 a odhad v roce 2025 na pouhých 76 000, je snížení v tom jednom ročníku o mnohem víc než o čtvrtinu v průběhu pouhých pěti let.
To je obří věc. Takže to je východisko, proč to řešíme. Bude to mít i obrovské nejenom demografické, ale i ekonomické dopady, vznikne obrovský propad, obrovská mezera. Je to něco, čím bychom se měli prioritně zabývat. Jak rodiny podpořit, aby naplnily svoji svobodnou volbu a měly tolik dětí, kolik si opravdu přejí. Tak to jsou první čísla, která předávám panu premiérovi. Ta porodnost. (Poslankyně Richterová předává graf premiéru Babišovi do vládní lavice se slovy mimo mikrofon: Prosím, pane premiére, jenom abyste měl ten podklad. Prosím. Super.)
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Druhá věc, co rodiče vnímají a co vidí, jsou výdaje na výplatu jiných dávek státní sociální podpory a výdaje na rodičovský příspěvek, a to, že vlastně to setrvale klesá. První je to porovnání, podíl výdajů státního rozpočtu. Opět ukážu jasný graf. (Poslankyně Richterová ukazuje plénu graf.) V roce 2010 byl rodičovský příspěvek 2,4 procenta toho objemu státního rozpočtu a důchody 29,3 procenta. V roce 2022 rodičovský příspěvek, ta přímá podpora rodin, byl 1,7 procenta, důchody narostly na 30,8 procenta státního rozpočtu. A v roce 2024 už rodičovský příspěvek tvořil pouhé více než jedno procento, 1,3, ale méně než 1,5, takže jenom 1,3 procenta státního rozpočtu a 31 procent státního rozpočtu šlo na důchody. Na tom je vidět samozřejmě už přímo ta demografická změna, pokles těch populačních ročníků, pokles porodnosti, ale i absolutní pokles hodnoty té podpory rodin.
Na tomhle vidíme ty neblahé trendy v jejich plnosti. A samozřejmě, že je v pořádku a stát to vždy má garantovat, protože jsme vždy říkali, že se mají valorizovat důchody o inflaci, že mají mít tu stabilní hodnotu, to je naprosto v pořádku. Na co upozorňujeme, je tohle; pokles podpory rodin s nejmenšími dětmi. Tak to je druhý graf vytištěný také pro pana premiéra. (Poslankyně předává graf premiérovi.)
(Poslankyně Richterová ukazuje plénu další graf.) A třetí graf jsou ty konkrétní výdaje v absolutních číslech, to, co bylo předtím vyjádřené podílem. Takže v roce 2010 šlo 28 miliard korun na rodičovský příspěvek a 339 miliard na důchody. V roce 2022 o 12 let později už pouhých 33 miliard - navzdory tomu obrovskému časovému oknu - na rodičovský příspěvek a 588 miliard korun na důchody a v roce 2024 pokles další i té absolutní nominální hodnoty na 29 miliard u rodičovského příspěvku.
Ta zpráva pro naši zemi je nejen, že procházíme obrovskou demografickou změnou, ale že máme prostě tuhle obrovskou mezeru a problém v podpoře rodin. (Poslankyně Richterová předává graf premiérovi do vládní lavice.) A když tedy nyní víme, že v roce 2010 rodičovský příspěvek tvořil 33 procent průměrné mzdy a byl tak i velmi blízko podílu k důchodům, ty důchody byly prostě také na podobné hodnotě, a dnes rodičovský příspěvek měsíčně je zhruba 22 procent průměrné mzdy, to, co lidé běžně pobírají, a důchody jsou 43 procent, a to je dobře.
To jenom zdůrazňuji, že se snažím dát srovnání různých období, kdy lidé nemohou pracovat. A jsme u otázky interpelace na pana premiéra - když známe tato čísla, když vidíme, že na tuto konkrétní prorodinnou politiku, na to, aby lidé mohli uskutečnit svou svobodnou volbu - mohli mít tolik dětí, kolik si přejí - jde v poměru ve státním rozpočtu tak málo. Tak se ptám, kdy - jak rychle - zvýšíte ten rodičovský příspěvek - což je ve vašem programovém prohlášení? A to je dobře. A současně bych velmi ráda přitáhla k vaší pozornosti, pane premiére, konkrétní návrh, který jsme už opět jako Piráti předložili, jak to řešit - a sice trvalé navyšování rodičovského příspěvku, ideálně podle růstu mezd a inflace.
S tím nárůstem o inflaci, aby se zachovávala přinejmenším stejná hodnota podpory rodin, souhlasí naprostá většina veřejnosti. Vyšly k tomu v nedávné době průzkumy a - rodiny jsou naše budoucnost. Takže v té odpovědi na interpelaci byly takové technicistní formální výhrady na to naše legislativní řešení. Já to dobře znám, že takhle to chodívá, když je zřejmé, že to je dobrá věc, ale proto, že to předložili Piráti, je neochota to podpořit. Ale je to tak důležité pro naše rodiny, že tady budu za Piráty s dalšími členkami a členy našeho klubu opakovaně stát a ptát se, kdy - kvůli podpoře a svobodné volbě rodin v Česku - zvednete rodičovský příspěvek, a to nejen jednorázově, ale i pravidelně, předvídatelně. Lidé si nezaslouží handrkování. A ano, my se snažíme jako Piráti osm let prosadit pravidelnou valorizaci. V minulém období jsme měli pouhé čtyři poslance, mohli jsme tedy zařídit jen jednorázové navýšení na těch 350 000 korun.
Ovšem nyní je situace jiná. Ve vládě má většinu Hnutí ANO, to má řadu vět o podpoře rodin ve svém programovém prohlášení. A proto se ptám v písemné interpelaci, kdy nastane to konkrétní uskutečnění podpory rodin v podobě navýšení rodičovského příspěvku, ať je předvídatelné, a jak se zajistí, že rodiče nebudou předmětem politických handlů, ale bude se rodičovský příspěvek navyšovat pravidelně.
Děkuji.
