Richterová (Piráti): Vyjednáváme

S plným nasazením a s plným vědomím veškeré odpovědnosti, kterou vůči občanům této země máme. S respektem vůči všeobecnému očekávání od nové vlády, kterou spoluvytváříme. A bojujeme hned na dvou frontách.

Za prvé děláme vše pro to, abychom dostáli důvěře, kterou do nás voliči vložili. To znamená, aby nová vláda měla takové složení a takový program, že se za ni budeme moci s čistým svědomím postavit. Za druhé prosazujeme klíčové pirátské hodnoty, které jsou pro nás bytostně důležité, s kterými jsme do politiky šli a které jsou promítnuté do našeho programu.

Vyjednávání napříč koalicemi o takto významných strategických otázkách ale nejde hrát s odhalenými kartami, protože tím bychom sami sobě házeli klacky pod nohy. To je důvod, proč v současné situaci nemůžeme komentovat vše, na co se nás ptají novináři a na co se nás ptáte ve svých dotazech vy. Za to bych se vám tady chtěla moc omluvit. Vězte ale, že jakmile to bude možné, vše ve správný čas objasníme. Děkuji vám za pochopení, vaši důvěru a podporu.

