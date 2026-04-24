Říha (KSČM): Brněnský Rudoarmějec zůstává pod přísnou ochranou

Moravské náměstí v Brně prošlo v posledních letech rozsáhlou revitalizací, jedno se však nemění. Pětimetrová bronzová socha vojáka Rudé armády, která shlíží na projíždějící tramvaje směrem k Joštově ulici, zůstává na svém místě. Navzdory občasným politickým debatám požívá dílo sochaře Vincence Makovského vysokého stupně ochrany, který znemožňuje jeho odstranění.
Hlavním důvodem, proč socha nemůže jen tak zmizet, je její status kulturní památky. Od roku 1958 je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Památková péče nechrání pouze samotnou postavu vojáka, ale celý urbanistický celek, na kterém se podíleli i věhlasní architekti Bohuslav Fuchs a Antonín Kurial. Jakýkoliv zásah do díla podléhá přísnému schvalování památkářů, kteří na něj nahlížejí především jako na špičkové umělecké dílo poválečného modernismu.
Kromě českých zákonů chrání památník také mezinárodní diplomacie. Česká republika je vázána na smlouvu s Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. V ní se obě strany zavázaly k udržování a péči o vojenské památníky a pohřebiště. Ačkoliv se v Brně nejedná o přímé pohřebiště (ostatky vojáků jsou uloženy na Ústředním hřbitově), památník je vnímán jako ústřední pietní místo připomínající padlé při osvobozování města.
Město Brno se k památníku staví věcně. Již v devadesátých letech proběhla úprava, která měla oslabit politický náboj díla – z podstavce zmizely citace Stalina a z praporu symboly srpu a kladiva. Dnešní interpretace sochy se soustředí na její gesto. Voják se zdviženou dlaní nemá symbolizovat vítězné dobytí, ale rozkaz „Zastavte palbu, boj o Brno skončil.“
I přes napjatou mezinárodní situaci a občasné útoky vandalů tak památník zůstává pevnou součástí brněnského veřejného prostoru. Pro historiky i památkáře je totiž cenným dokladem doby, který do centra Brna neodmyslitelně patří. Proto požadavky Pirátů na jeho odstranění z náměstí jsou naprosto mimo, a jsou v rozporu i s dobrými mravy. V době, kdy do Brna budou směřovat členové Sudetoněmeckého krajanského sdružení a tito budou právě na Moravském náměstí mít také svůj program, má i kopání do sochy Rudoarmějece svůj politický význam. A o to Pirátům jde.
Já si však sochy Rudoarmějce vážím a budu spolu s dalšími bojovat za její zachování právě na tomto náměstí.
