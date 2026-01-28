Roun (KSČM): Pravda o Ivanu Bartošovi

Archivy promluvily a pravda o Ivanu Bartošovi je na světě! Občas se stane, že některý politik zapomene, co v minulosti prohlásil. Archivy jsou však neúprosné.
Piráti dlouhá léta prosazovali absolutní svobodu internetu, aby nakonec právě oni podpořili blokaci tzv. proruských webů.
A byl to také Ivan Bartoš, kdo se v roce 2010 veřejně zastával komunistů, aby o patnáct let později patřil mezi první, kdo hlasovali pro zákaz propagace komunistického hnutí.
Roman Roun
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.