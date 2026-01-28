Roun (KSČM): Pravda o Ivanu Bartošovi

29.01.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k informacím o Ivanu Bartošovi z archivů

Roun (KSČM): Pravda o Ivanu Bartošovi
Foto: KSČM
Popisek: Roman Roun

Archivy promluvily a pravda o Ivanu Bartošovi je na světě! Občas se stane, že některý politik zapomene, co v minulosti prohlásil. Archivy jsou však neúprosné.

Piráti dlouhá léta prosazovali absolutní svobodu internetu, aby nakonec právě oni podpořili blokaci tzv. proruských webů.

A byl to také Ivan Bartoš, kdo se v roce 2010 veřejně zastával komunistů, aby o patnáct let později patřil mezi první, kdo hlasovali pro zákaz propagace komunistického hnutí.

Roman Roun

  KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
