Rozvoral (SPD): Angela Merkelová nese plnou odpovědnost za migrační krizi v Evropě!

Vládnoucí koalice v Německu dle posledních zveřejněných průzkumů ztrácí preference. Konzervativní unie CDU/CSU (ve volbách v září 2017 získala 33%, nyní by to bylo o procento méně)) a sociální demokraté SPD (ti získali v roce 2017 necelých 21%, nyní by to bylo jen 17%). Naopak preference stoupají protiimigrační a protiislámské Alternativě pro Německo AfD (ve volbách v roce 2017 to bylo necelých 11%, nyní by to bylo 16%). Mezi její lídry patří Alexander Gauland a Alice Weidelová. Němečtí občané oceňují na AfD hlavně to, že lépe než ostatní rozumí jejich bezpečnostním obavám. Tato strana chce výrazně směrem dolů redukovat příchod imigrantů a omezit ve spolkové republice vliv islámu. Naopak co německým občanům vadí, jsou některé výroky a postoje německé kancléřky Angely Merkelové zaznamenané v nedávné době. Uvedeme některé:

Skandál ohledně korupce na migračním úřadu v Brémách, o kterém jsem informoval na svém profilu dne 1. června 2018 pod názvem „Azyl pro imigranty v Německu za úplatu – selhání systému nebo jednotlivců?“ Ještě v současné době jsou k tomuto skandálu zveřejňovány informace, které jasně poukazují na skutečnost, že Angela Merkelová o tomto stavu předem věděla a nic v této věci nekonala. Dalším prošetřováním této kauzy bylo dodatečně zjištěno, že mezi 1.200 žadateli, kterým byl udělen azyl bez řádného prověření, bylo 46, kteří patří mezi radikální islamisty, nebo na ně mají vazby.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Její spory s šéfem bavorské CSU Horstem Seehoferem, který po vzájemných neshodách odložil plánované zveřejnění jeho migračního plánu. Seehofer už během migrační krize od roku 2015 požadoval, aby Bavorsku pomohly ostatní Německé regiony s vyřizováním žádostí imigrantů o azyl.

Seehofer, který je v současné době ministrem vnitra, vyjádřil plnou podporu rakouské vládě v přístupu řešení migrační krize. V této otázce zastává stejný názor jako rakouský kancléř Sebastian Kurz, se kterým se v minulém týdnu setkal. Zastává a chce vůči nevoli Angely Merkelové prosadit vracení imigrantů hned na hranicích Německa.

Německé kancléřce Angele Merkelové je též opozičními poslanci vytýkáno, že v rámci jednání G7 nepodpořila opětovné přidružení Ruska ke skupině vyspělých ekonomik G7.

Merkelová opětovně brání své rozhodnutí z roku 2015 (proti kterému se dnes staví většina Němců), kdy uprostřed migrační krize v Evropě vpustila na území spolkové republiky desítky tisíc imigrantů, kteří z Řecka dorazili do Rakouska, Maďarska a balkánských zemí.

Minulý týden zákonodárce protiimigrační Alternativy pro Německo Gottfried Curio na jednání Spolkového sněmu položil německé kancléřce Angele Merkelové otázku, kdy odstoupí ze své funkce. Naše hnutí by odstoupení Angely Merkelové z funkce německé kancléřky zajisté uvítalo. Plně totiž nese odpovědnost za situaci, která vznikla s přijímáním migrantů do Evropy.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Češi nechtějí imigranty a to i přes hrozbu ztráty peněz z fondů EU! Rozvoral (SPD): Hnutí SPD je zásadně proti vyslovení souhlasu s přístupem k této smlouvě Rozvoral (SPD): Podporujeme razantní kroky rakouské vlády proti islamizaci Rozvoral (SPD): Referendem z pera ČSSD by šlo hlasovat pouze o barvách kravat pánů ministrů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV