Rozvoral (SPD): Do parlamentních voleb jdeme silnější než kdy dřív

Rozhodli jsme se pro toto významné spojení, neboť při minulých parlamentních volbách v roce 2021 propadlo více než milion hlasů voličů, kteří podporovali menší vlastenecké a svobodomyslné strany. Kvůli roztříštěnosti opoziční scény se tak do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nedostalo mnoho politiků, kteří by hájili suverenitu naší republiky, přímou demokracii, národní konzervatismus a zájmy vlastenecky smýšlejících občanů.

Ve volbách v roce 2021 propadlo více než milion hlasů kvůli roztříštěnosti vlastenecky smýšlejících voličů, a právě z tohoto důvodu hnutí SPD, Trikolora, Svobodní a PRO uzavřely minulý pátek memorandum o spolupráci, které zajistí, že hlasy vlasteneckých voličů nepropadnou. Přinést by to mělo silnější zastoupení v příští Sněmovně a napomoci k tomu, být součástí nové vlády.

Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4222 lidí

Společně jsme silnější a připraveni bojovat za suverénní, bezpečnou a prosperující Českou republiku! Ve finále by toto spojení mělo přinést silnější hlas zastupující české občany ve Sněmovně, větší obranu české suverenity a národních zájmů, odmítání diktátu Bruselu a prosazování přímé demokracie a národního konzervatismu. Společně zajistíme, aby vlastenecké hnutí bylo rozhodující politickou silou, která vrátí moc lidem. V jednotě je síla!

Krajské organizace hnutí SPD mají nyní do konce dubna předložit své návrhy na pořadí kandidátů na kandidátkách. Konečné kandidátní listiny by měly být hotové do konce května nebo na začátku léta. Plánuje se, že lídry v jednotlivých krajích by měli být i zástupci stran Svobodní, Trikolora a PRO, a jejich další zástupci budou na kandidátkách hnutí SPD, přičemž po volbách se počítá i s vytvořením společného poslaneckého klubu.

Též se společně dohody, že nebudou organizovat kampaň, zaměřenou na získávání preferenčních hlasů na úkor partnerů, a požádají, aby agentury pro výzkum veřejného mínění vykazovaly preference všech těchto stran dohromady.

Pokud chcete, aby o osudu naší země rozhodovali čeští občané a ne Brusel, jak je to nyní za Fialovy vlády, a věříte v suverenitu naší země, přímou demokracii a ochranu práv českých občanů, pak je čas jednat! Spojili jsme síly s Trikolorou, Svobodnými a PRO, abychom zajistili, že vaše hlasy nepropadnou, a že v Poslanecké sněmovně bude silné zastoupení vlastenců, kteří budou bojovat za svobodnou a bezpečnou Českou republiku!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky