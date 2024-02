Rozvoral (SPD): Hnutí SPD vítá, že Senát neschválil ratifikaci Istanbulské úmluvy

reklama

Vážení přátelé,

nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, který posvětil obrání důchodců Fialovou vládou. Budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky. Budeme také z plných sil nadále bojovat proti schválení protiústavní korespondenční volby. Sněmovna se kvůli vládní pětikoalici odmítla zabývat návrhem SPD na zavedení celostátního referenda. Hnutí ANO odmítá referendum o členství ČR v EU. Důsledkem ratifikace Istanbulské úmluvy by bylo jen šíření nenávisti v naší společnosti a její rozdělování, včetně rozbíjení rodin a diskriminace na základě pohlaví.

1. Nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, který posvětil obrání důchodců Fialovou vládou. V SPD budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky.

Ústavní soud svým rozhodnutím z minulého týdne nezrušil jednorázový pětikoaliční zákon, který v loňském roce snížil mimořádnou valorizaci důchodů v průměru o jeden tisíc korun měsíčně. Důchodce s průměrným důchodem tak kvůli tomuto vládnímu opatření přijde za 20 let strávených ve starobním důchodu o zhruba 270 tisíc korun. Rozhodnutí Ústavního soudu bere hnutí SPD na vědomí, ale nesouhlasí s ním.

Argumentace odůvodnění v této věci byla spíše politická a ekonomická, nikoli ústavně právní. Kloníme se naopak k názoru tří soudců Ústavního soudu, včetně původního soudce zpravodaje Jana Svatoně a někdejšího předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, kteří jsou přesvědčeni, že zákon o snížení valorizace důchodů měl být jako protiústavní zrušen, a to zejména kvůli nezákonnému zneužití stavu legislativní nouze vládou při jeho projednávání a též kvůli retroaktivitě účinnosti zákona.

Ostatně i samotný nález Ústavního soudu obsahuje jasné tvrzení, že k porušení legitimního očekávání příjemců důchodů ohledně mimořádné valorizace, zohledňující skutečnou výši inflace ve sledovaném období, skutečně došlo.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Vyjadřujeme rovněž politování nad tím, že hnutí ANO odmítlo při přípravě a podání této ústavní stížnosti spolupracovat s hnutím SPD. Společně podaný návrh by měl mnohem vyšší legitimitu a politickou váhu, navíc bychom do něj dodali mnohé další odborné a ústavně právní argumenty. V SPD budeme dále bojovat za naše důchodce, za jejich práva a za jejich důstojné finanční a životní podmínky. Prosazujeme mimořádnou valorizaci důchodů kryjící růst inflace.

2. Budeme z plných sil nadále bojovat proti schválení protiústavní korespondenční volby.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) minulý čtvrtek ve Sněmovně silově protlačily do tzv. druhého čtení svůj návrh zákona na zavedení korespondenčního hlasování pro osoby s českým občanstvím dlouhodobě pobývajícími v zahraničí. Hnutí SPD protiústavní a manipulativní korespondenční hlasování z mnoha principiálních i praktických důvodů zcela zásadně odmítá. S návrhem zároveň nesouhlasí i řada renomovaných ústavních právníků, kteří ho pokládají za neslučitelný s Ústavou ČR.

Vládní koalice tento návrh prosadila v tzv. prvním čtení opět za cenu jednostranného ukončení rozpravy, kdy byla desítkám opozičních poslanců odepřena možnost k věci vystoupit. Způsob přepočítávání zahraničních hlasů na volební mandáty po zavedení korespondenční volby by rovněž zcela zdeformoval vůli voličů, žijících v ČR, a jejich představu o podobě složení Poslanecké sněmovny a vedl by k naprostým disproporcím v rozdělení poslaneckých mandátů mezi jednotlivé kraje.

Účelovost vládního návrhu podtrhuje souběžně podaný návrh vládních poslanců na enormní rozšíření počtu cizinců, kteří by nově mohli nabýt české státní občanství prostřednictvím jejich pouhého prohlášení o českých předcích přes čtyři generace. Jedná se o lidi, kteří tady s námi nežijí, neplatí u nás daně a ani neovládají český jazyk.

Hnutí SPD podalo návrh na zamítnutí korespondenční volby ihned v prvním čtení. V následujících fázích jeho projednávání budeme opět ze všech sil bojovat proti jeho definitivnímu schválení, včetně podávání pozměňovacích návrhů ohledně odložení jeho účinnosti, které odhalí skutečné úmysly vládní koalice a účelovost jejího postupu, jelikož tím skutečným důvodem je totální propad volebních preferencí vládních stran.

3. Sněmovna se kvůli vládní pětikoalici odmítla zabývat návrhem SPD na zavedení celostátního referenda. Hnutí ANO odmítá referendum o členství v EU.

Poslanci vládních stran minulý čtvrtek odmítli schválit program mimořádně schůze Sněmovny, na které se měl projednávat ústavní zákon o referendu, jehož existenci předpokládá česká Ústava. Občané ČR tak ani téměř 35 let od roku 1989 stále nemají možnost všelidového hlasování. Hnutí SPD je jediným subjektem na české politické scéně, který existenci plnohodnotného závazného referenda dlouhodobě důrazně prosazuje ve svém programu.

Strany vládní pětikoalice myšlenku referenda ale zásadně odmítají. Hnutí ANO chce zase zásadním způsobem omezit okruh témat všelidového hlasování, když například odmítá referendum o členství ČR v EU, a navíc navrhuje velmi vysoké kvorum podpisů občanů k vyvolání referenda i vysoké kvorum účasti nutné k platnosti referenda.

Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší naplnění české Ústavy v podobě schválení zákona o proveditelném závazném celostátním referendu bez omezení. Tedy včetně referenda o setrvání či odchodu ČR z EU. I z toho důvodu, že o vstupu do EU hlasovali občané v referendu bez jakéhokoli kvora, přičemž EU se od té doby zásadně změnila – zejména po přijetí Lisabonské smlouvy. Zároveň od referenda o vstupu ČR do EU dosáhli volebního věku 18 let více než dva miliony českých občanů, kteří se k otázce našeho členství v EU dosud nemohli vůbec vyjádřit, což je pro SPD zcela nepřijatelné. Pokud bude SPD součástí příští vlády, prosadíme funkční zákon o referendu jako prvku přímé demokracie.

4. Důsledkem ratifikace Istanbulské úmluvy by bylo jen šíření nenávisti v naší společnosti a její rozdělování, včetně rozbíjení rodin a diskriminace na základě pohlaví.

Hnutí SPD vítá, že Senát na své schůzi minulý týden neschválil ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy. Tím tedy ratifikační proces končí a tato mezinárodní smlouva v ČR nebude platit, a nebude tak pro naši zemi závazná. Hnutí SPD proti ratifikaci tohoto dokumentu dlouhá léta bojovalo, protože jde o nebezpečný mezinárodněprávní závazný instrument nařizující povinné šíření škodlivé genderové ideologie, zejména ve veřejné správě a ve školství signatářských států.

Úmluva rovněž signatářským státům stanoví povinnost financovat propagaci jejích cílů politickými neziskovými organizacemi, což by kromě jiného zatížilo předlužený český státní rozpočet dalšími stamiliony korun. Důsledkem ratifikace Istanbulské úmluvy by bylo pouze další šíření nenávisti v naší společnosti a její rozdělování, včetně rozbíjení tradičních rodin a diskriminace na základě pohlaví.

V hnutí SPD samozřejmě odsuzujeme jakékoli násilí páchané na ženách. To lze v plné šíři řešit již nyní v rámci našeho současného právního řádu a trestního práva anebo formou sociální ochrany a pomoci obětem násilí prostřednictvím českých orgánů veřejné správy, a to bez nepřípustného zahraničního nátlaku a bez cizího vměšování a narušování české státní suverenity.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

