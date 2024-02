Rozvoral (SPD): Marine Le Penová má stále větší podporu Francouzů pro prezidentské volby

reklama

Mezi prioritní státy, řídící EU, patří Francie v čele se současným prezidentem Emmanuelem Macronem. Stále více Francouzů je ale nespokojeno s vládní politikou, což zvyšuje preference opozici, kde mezi nejvýraznější patří Národní sdružení v čele s Marine Le Penovou.

Hnutí SPD vítá nárůst preferencí političky Marine Le Penové pro případné prezidentské volby, která by dle nejnovějšího průzkumu ve věci případných kandidátů na francouzského prezidenta (volby se uskuteční v roce 2027) získala největší podporu Francouzů. Podle výsledků průzkumu společnosti Ifop, který zadal server Valeurs Actuelles, vychází pro Marine Le Penovou v prvním kole podpora od 36 procent dotazovaných a ve druhém, ať už by narazila na současného premiéra Gabriela Attala, nebo na donedávna nejoblíbenějšího francouzského politika, expremiéra Edouarda Philippa, by těsně zvítězila.

Marine Le Penová už se dvakrát probojovala do druhého kola prezidentských voleb, v tom ji ale v obou případech porazil současný prezident Emmanuel Macron. Ten nicméně v roce 2027 už nemůže kandidovat. V uvedeném průzkumu společnosti Ifop-Fiducial odpovídalo 1081 lidí zapsaných na volebních seznamech a vzorek svým složením odpovídal francouzské populaci, starší 18 let. Preference Le Penové v poslední době strmě rostou. Pomohla tomu nespokojenost Francouzů s vládní penzijní reformou, která navýšila věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let, nespokojení zemědělci, celospolečenské nepokoje, vražda učitele v Arrasu i válka mezi Hamásem a Izraelem.

Marine Le Penová je francouzská politička a právnička, v letech 2011-2022 předsedkyně Národního sdružení (Rassemblement national – RN). Je známá tím, že zastává pravicové a pronárodní postoje. Pod jejím vedením se strana RN distancovala od rasismu, a naopak podporuje Izrael.

Pro hnutí SPD je Marine Le Penová a strana Národní sdružení našim silným zahraničním spojencem, což potvrzuje nejen to, že samotná Marine Le Penová již několikrát veřejně podpořila naše kandidáty v již proběhlých volbách. V nadcházejících letošních červnových volbách do Evropského parlamentu budeme společně kandidovat ve skupině Identita a demokracie (ID), která je šestou největší v současném Evropském parlamentu. Celkem má 59 europoslanců, přičemž většina pochází z italské strany Lega, francouzské strany RN či německé AfD. Hnutí SPD je zde zastoupeno europoslancem MUDr. Ivanem Davidem, CSc.

Pokud chcete změnit současnou politiku realizovanou EU, podpořte naše kandidáty v nadcházejících volbách do EP. Naše síla spočívá v tom, že v tom nejsme sami a můžeme se opírat o takové spojence, jakým je například francouzská strana Národního sdružení.

