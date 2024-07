Rozvoral (SPD): Odsuzujeme atentát na Donalda Trumpa!

Vážení přátelé,

odsuzujeme atentát na Donalda Trumpa. Hnutí SPD spojuje vlastenecké síly proti asociální Fialově vládě. Europoslanec SPD Ivan David bude členem frakce Evropa suverénních národů. Výše valorizace důchodů, kterou oznámil ministr práce Jurečka, je naprosto nedostačující. SPD navrhne maximální možné zvýšení důchodů. Pětikoalice protlačila zvýšení koncesionářských poplatků nedemokratickým způsobem. My navrhneme jejich zrušení. Fialova vláda chce přehazovat svoji finanční odpovědnost za zdraví občanů na firmy a občany.

1. Odsuzujeme atentát na Donalda Trumpa

Hnutí SPD silně odsuzuje atentát na bývalého republikánského prezidenta USA Donalda Trumpa. Tento ohavný čin je útokem na demokracii a hodnoty, za které všichni bojujeme. Vyjadřujeme naši podporu a solidaritu s americkým lidem v tomto těžkém okamžiku a přejeme Donaldu Trumpovi rychlé uzdravení, aby mohl pokračovat ve své prezidentské kampani, a byl tak připraven zvítězit v podzimních prezidentských volbách v USA, a stal se tak podruhé prezidentem.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

2. Hnutí SPD spojuje vlastenecké síly proti asociální Fialově vládě

Hnutí SPD minulý týden oficiálně zahájilo horkou fázi kampaně do zářijových krajských a senátních voleb a představilo 13 lídrů pro volby do zastupitelstev krajů. Uzavíráme širší koaliční spojenectví národně konzervativních sil s cílem zabránit propadu hlasů občanů s vlasteneckým cítěním, porazit strany současné vládní koalice a podílet se na správě a vedení našich krajů a efektivně zde pomáhat našim občanům.

Chceme zvýšit počet našich zastupitelů oproti krajským volbám v roce 2020 a být přítomni v zastupitelstvech všech českých a moravských krajů. Nabízíme pracujícím rodinám krajský příspěvek na dítě v řádu desetitisíců korun, program budování a financování dostupného bydlení, kvalitní a dostupné zdravotnictví včetně ambulantní a pohotovostní služby, podporu veřejné dopravy nebo dostatek míst na středních školách a učilištích pro všechny zájemce o studium.

Zároveň chceme větší bezpečnost občanů a chceme skoncovat s korupcí. Když lidem nedokáže a nechce pomoci vláda, pomůžou jim kraje se zástupci SPD v jejich vedení. Hájíme zájmy všech slušných a pracujících občanů proti asociální Fialově vládě!

3. Europoslanec SPD Ivan David bude členem frakce Evropa suverénních národů.

Europoslanec hnutí SPD Ivan David bude v Evropském parlamentu členem nové frakce Evropa suverénních národů. Tuto frakci zatím tvoří 25 europoslanců z osmi zemí. Jejím nejsilnějším subjektem je Alternativa pro Německo (AfD). Dále jsou zde zastoupeny politické strany a europoslanci národně konzervativní euroskeptické orientace z Polska, Maďarska, Slovenska, Litvy, Bulharska a Francie.

Hlavním a společným cílem frakce je obrana národních zájmů a suverenity členských států Evropské unie před tlakem na její další federalizaci a unifikaci. Dále nás spojuje boj proti šílenému Green Dealu, který likviduje evropské hospodářství, a boj proti Migračnímu paktu EU a islamizaci Evropy.

Nevěříme v reformu EU, požadujeme návrat rozhodovacích kompetencí do rukou suverénních národních států. Proto nemůžeme být v Evropském parlamentu v jedné společné frakci se zástupci politických stran a hnutí, kteří v minulosti opakovaně hlasovali pro Green Deal, pro migraci do Evropy a pro posilování pravomocí orgánů EU na úkor členských zemí. Nebudeme v jedné frakci s těmi, kteří odmítají přiznat českým občanům právo hlasovat o setrvání ČR v EU anebo o zachování české koruny jako národní měny v celostátním referendu.

4. Výše valorizace důchodů, kterou oznámil ministr práce Jurečka, je naprosto nedostačující. SPD navrhne maximální možné zvýšení důchodů.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden ohlásil, že valorizace průměrného důchodu k 1. lednu příštího roku bude činit 356 korun, tedy 9,75 korun denně. Celkově se tedy mají důchody zvýšit o pouhých 1,9 procenta. To v SPD považujeme za naprosto nedostatečné, zejména proto, že v předchozích letech Fialova vláda valorizace důchodů speciálními zákony účelově snižovala, i proto, že růst cen základních životních potřeb (nájemné, energie, teplo, vodné, stočné) se pohybuje setrvale na dvouciferných hodnotách.

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka a vláda mají navíc dle zákona o důchodovém pojištění možnost zvýšit důchody více, o 2,7 procenta (tedy o 560 korun měsíčně u průměrného důchodu namísto ohlášených 356 korun), ale nevyužili toho. Jde tedy o rozdíl 2400 korun ročně v neprospěch důchodců.

Potvrzuje se tak téměř tři roky trvající skutečnost, že tato vláda svými rozhodnutími důchodce vědomě poškozuje. Hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby využila platný zákon a zvýšila od ledna všechny důchody o 2,7 procenta, tedy minimálně o 560 korun měsíčně. Pokud tak vláda Petra Fialy (ODS) neučiní, podáme v tomto smyslu příslušný návrh zákona my.

5. Pětikoalice protlačila zvýšení koncesionářských poplatků nedemokratickým způsobem. My navrhneme jejich zrušení.

Vládní poslanci (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti) protlačili minulý pátek ve Sněmovně prvním čtením návrh na výrazné zvýšení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas (televizní a rozhlasová daň) a na rozšíření okruhu jejich povinných plátců o všechny domácnosti s připojením na internet. Doslova likvidační je zvýšení těchto poplatků pro firmy, kde bude kalkulováno dle počtu zaměstnanců, a dojde tak ke skokovému nárůstu poplatků.

Vládní většina již poněkolikáté v tomto volebním období při projednávání tohoto návrhu předčasně ukončila rozpravu a stanovila pevný čas hlasování, což je zcela v rozporu s Jednacím řádem Poslanecké sněmovny a principy parlamentní demokracie.

Hnutí SPD se zvýšením koncesionářských poplatků jednoznačně nesouhlasí a odmítáme i samotnou jejich existenci, která nemá žádné opodstatnění. V osmnácti evropských zemích koncesionářské poplatky ani neexistují a veřejnoprávní média jsou tam financována přímo ze státního rozpočtu, anebo jiným způsobem, a nikoliv prostřednictvím této speciální nesystémové daně.

Náš návrh je tedy financování veřejnoprávních médií v ČR ze státního rozpočtu, což umožňuje i kontrolu hospodaření těchto institucí Nejvyšším kontrolním úřadem. V tomto směru předložíme k tomuto nebezpečnému vládnímu legislativnímu materiálu své vlastní pozměňovací návrhy.

6. Fialova vláda chce přehazovat svoji finanční odpovědnost za zdraví občanů na firmy a občany.

Ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Vlastimila Válka (TOP 09) požaduje, aby zaměstnavatelé převzali odpovědnost za zdraví svých zaměstnanců a aby se aktivně podíleli na poskytování preventivních zdravotních programů, které by rovněž v plné výši financovali. Může se jednat o preventivní vyšetření, očkování, vzdělávací kurzy a podobně. Tento vládní návrh obsahuje mnohá rizika. Mimo jiné i to, že zaměstnanci budou nuceni se těchto programů včetně očkování, účastnit povinně, pod nátlakem a pod hrozbou ztráty zaměstnání.

Vláda a ministr zdravotnictví Válek rovněž zcela ignorují to, že v situaci naprostého nedostatku lékařů v celé zemi není reálné tyto povinné programy personálně zabezpečit. Nejedná se o systémové řešení, ale vláda chce tímto svým nesmyslným návrhem přehazovat problémy, které způsobila, na zaměstnavatele a zaměstnance. Jde zejména o zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let, které vláda navrhuje, a ještě důchodce navíc obírá o zákonné valorizace jejich penzí.

V naší zemi je nejnižší doba dožití ve zdraví v Evropě (61,6 let), přičemž na západ od nás je to výrazně více. Navíc máme ve srovnání se západní Evropou největší podíl náročných profesí. To nezachrání preventivní programy, když vláda bude současně nutit lidi pracovat do 70 let i déle! Občanům a zaměstnancům nelze zároveň nařizovat zúčastňovat se preventivních zdravotních programů, a ještě se podílet na jejich financování. Kvalitní a dostupné zdravotnictví musí být garantováno a financováno státem formou zdravotního pojištění. To je názor SPD!