Rozvoral (SPD): Pane premiére, proč vláda zdražuje slušným a pracujícím občanům bydlení?

Naši poslanci využili tuto možnost, kdy v rámci interpelací mohou položit otázky členům vlády, neboť v rámci standardního projednávání jednotlivých bodů zařazených na program jednání Sněmovny většinou nikdo z poslanců vládní pětikoalice není při vystoupení našich poslanců přítomno v sále, nebo dokonce naši poslanci ani nedostanou možnost vystoupit (viz například projednávání novely o důchodovém pojištění).

Při čtvrteční ústní interpelaci na premiéra Petra Fialu po vylosování vystoupilo pět našich poslanců se svými otázkami, a čekali, že jim předseda vlády kompetentně odpoví, což ale dle očekávání nenastalo. Poslankyně Karla Maříková, poslanci Zdeněk Kettner, Oldřich Černý i Jan Síla dostali pouze obecné odpovědi na své dotazy.

Po nich jsem vystoupil se svou interpelací já: „Vážený pane premiére, vládní daňový balíček zasáhne všechny občany České republiky a neskutečně jim zdraží jejich životy, včetně nákladů na bydlení. Vaše návrhy, obsažené v daňovém balíčku, jsou silně cílené na peněženky občanů, neboť zavedením dvou sazeb DPH lze očekávat další zdražování základních potravin, komodit a výrobků a výrazně vzrostou také ceny za služby. Na pracující občany chystáte zavést další odvody, znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %, pracujícím rodičům vychovávajících děti chcete omezit slevy na dani na partnera, zrušit školkovné, živnostníkům navýšit odvody, firmám zvýšit daně, a tak bych mohl dlouze pokračovat. Zakončím to tím, že se občanům zvednou i náklady na bydlení, a to v souvislosti s navýšením daně z nemovitosti až na 1,8násobek a zvýšením DPH nově ve 21procentní sazbě na topné dřevo, štěpku a dřevěné brikety. Z toho vyplývá i moje otázka: Proč vláda zdražuje slušným a pracujícím občanům, rodinám s dětmi a tělesně postiženým občanům bydlení?“

Odpověď premiéra vyzněla tak, že to udělali i proto, aby dali do pořádku státní finance a prý napravili to, co se tady v předcházejícím období dělo a nedařilo. Dále uvedl, že tempo zadlužování České republiky je hrozivé, a kdyby nedokázali šlápnout na brzdu tak by se ta situace během několika let vymkla z ruky.

Jelikož mě odpověď neuspokojila, tak jsem premiérovi oponoval:

„Pane premiére, Vy jste tady na plénu Sněmovny nedávno uvedl, že obě opoziční strany nechtějí konsolidovat veřejné finance, a já jsem na vás ihned reagoval s tím, že hnutí SPD je pro konsolidaci veřejných financí, ale navrhujeme to dělat úplně jinak. Zásadně odmítáme navrhované zvyšování daní českým občanům a firmám. Opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, kde odchází desítky miliard korun, a máme to předloženo i jako změnu zákona. Chceme, abyste přehodnotili armádní zakázky, jelikož odmítáme více než stomiliardový nákup amerických stíhaček F-35. Dále navrhujeme seškrtat rozpočtové výdaje státu, je třeba zrušit tři nepotřebná ministerská místa, zrušit podporu solárním baronům, zrušit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, kteří mohou pracovat, ale práce se štítí, zrušit financování neziskovek s politickým programem, zrušit nepotřebnou inkluzi ve školství, a tak bych mohl pokračovat. Takže nakonec mám otázku: Co říkáte na tyto naše návrhy?“

Odpověď premiéra, cituji:

„Kdybyste to s tím zlepšováním nebo ozdravováním veřejných financí mysleli tak vážně, tak nás přesvědčujete o kvalitě svých návrhů a předkládáte je jako pozměňovací návrhy, což asi také děláte, ale neblokujete jednání Poslanecké sněmovny ve věci ozdravného balíčku, což tady prokazatelně děláte. To moc nesvědčí o zájmu o ozdravení veřejných financí a o tom, že si uvědomujete opravdu, jaký to je problém, jakému problému čelíme, jaký jsme tady zdědili, a že si s tím skutečně musíme poradit. Jak jsem říkal, my jsme se snažili najít vyvážený kompromis mezi požadavky na ozdravení státního rozpočtu, snížení výdajů, určité zvýšení příjmů v poměru dvě třetiny výdajů, třetina příjmů a kompromisy v tom, aby to skutečně nezasáhlo významně žádnou sociální, profesní skupinu, malé podnikatele, občany, zranitelné skupiny, a tu vyváženost jsme tam hledali. Myslím si, že když se na ten konsolidační balíček podíváte jako na celek, tak je jasné, že se nám takovou podobu toho návrhu skutečně podařilo najít“.

Závěrem, to snad ani nemusím komentovat. Každý rozumně uvažující člověk nemůže s odpovědí premiéra Petra Fialy souhlasit. Hnutí SPD odmítá tzv. vládní konsolidační balíček a prosazujeme zrealizovat naše návrhy, na které ale Fialova vláda neslyší.

