Rozvoral (SPD): Plošné prodloužení pobytu ukrajinských imigrantů u nás odmítáme

Vážení přátelé,

kvůli nezvládnutí imigrace Fialovou vládou přibývá násilných útoků ukrajinských imigrantů na české občany. Odmítáme plošné prodloužení pobytu ukrajinských imigrantů u nás. Kauza ohledně jmenování Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu je totálním selháním prezidenta republiky Pavla a pětikoalicí ovládaného Senátu. Fialova vláda ničí český stát. Česká republika patří kvůli pětikoalici v ekonomických ukazatelích mezi nejhorší státy v Evropě. Fialovo zdražování nadále pokračuje. Například ceny cukru meziročně stouply o 44,7 %, vajec o 28,2 %, zeleniny o 28,9 % a brambor o 61,2 %. Fialova vláda vede důchodce do bídy. Hnutí SPD navrhne zákon významně zvyšující důchody.

1. Kvůli nezvládnutí imigrace Fialovou vládou přibývá násilných útoků ukrajinských imigrantů na české občany. Odmítáme plošné prodloužení pobytu ukrajinských imigrantů u nás.

V posledních dnech přibývá násilných útoků ukrajinských imigrantů na české občany. Jen v minulém týdnu došlo ke dvěma brutálním sexuálně motivovaným trestným činům spáchaných Ukrajinci na českých ženách, a to v Plzni a v Praze. Jednalo se o znásilnění a pokus o vraždu. A připomeňme i nedávné zabití českého občana ukrajinským imigrantem v Brně. Situace okolo ukrajinské imigrace do ČR se Fialově vládě začíná vymykat z rukou. Jedná se o kombinaci neschopnosti vlády v oblasti politiky vnitřní bezpečnosti a důsledků masové imigrace z Ukrajiny do ČR, kterou Fialova vláda nekriticky podporuje a iniciuje.

Současná imigrace z Ukrajiny je nekontrolovaná a většina příchozích není ohrožena válkou, to je patrno i z toho, že velká část z nich se pravidelně vrací na Ukrajinu. Část těchto imigrantů jsou demoralizované živly. Stejně tak vláda podporuje nelegální imigraci do Evropy z Asie a Afriky, kdy ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), se souhlasem premiéra Petra Fialy (ODS), podpořil nový Migrační pakt EU, který je založen na tzv. povinné solidaritě, což znamená přerozdělování nelegálních imigrantů do EU do všech jejích členských států, anebo placení každoročního výpalného ve výši půl milionu korun za jednoho nepřijatého imigranta do rozpočtu EU.

Hnutí SPD říká jasné NE nelegální imigraci do ČR včetně neodůvodněného návrhu na plošné prodloužení dočasné ochrany a strpění pobytu Ukrajinců do března roku 2025 na našem území. Tato země patří českým občanům, nikoli cizincům! Zároveň požadujeme, aby cizincům, kteří jsou u nás pravomocně odsouzeni za jakýkoli trestný čin, bylo ukončeno povolení k pobytu v ČR a aby byli (po odpykání trestu) vyhoštěni. Vláda zcela nepokrytě říká, že její prioritou je podpora současného ukrajinského režimu zvyšujícího utrpení ukrajinského lidu, a to je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

2. Kauza ohledně jmenování Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu je totálním selháním prezidenta republiky Pavla a pětikoalicí ovládaného Senátu

Kauzu ohledně jmenování Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu považuje hnutí SPD za totální selhání prezidenta republiky, jeho poradního týmu a také Senátu. Prezident republiky Petr Pavel jej do této funkce navrhl, následně obhajoval jeho zvolení v Senátu, který jej poté v tajné volbě nakonec schválil a nyní, když se objevily nové skutečnosti, tak jej prezident váhá jmenovat a soudce Fremr na základě tlaku opozice a veřejnosti dne 14. srpna 2023 nakonec vzdal svou kandidaturu na ústavního soudce.

Stalo se tak však až na základě informací, že odsoudil v letech 1983 až 1985 za emigraci 172 lidí ve 124 samostatných případech. Vyplývá to z aktualizovaného seznamu rehabilitačních spisů Obvodního soudu pro Prahu 4, které si vyžádal Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) z Archivu hlavního města Prahy. ÚSTR, který se nyní zabývá Fremrovým působením v komunistické justici, to uvedl na svém webu.

Podobné pochybnosti se také objevují i v souvislosti se jmenováním předsedy Ústavního soudu Josefa Baxy. Jedná se tak o zásadní selhání prezidenta republiky, který by jako hlava státu měl navrhovat do nejvyšších míst nejrespektovanější české instituce odborníky s čistou minulostí.

3. Fialova vláda ničí český stát. Česká republika patří kvůli pětikoalici v ekonomických ukazatelích mezi nejhorší státy v Evropě.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 3108 lidí

Značně proinflační charakter má chystaný tzv. vládní konsolidační balíček, který počítá se zvýšením daně z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb. Vládní konsolidační balíček (dle nedávno zveřejněné prognózy České národní banky) rovněž sníží v příštím roce dynamiku růstu české ekonomiky o 0,9 procentního bodu, což znamená pro naše národní hospodářství ztrátu zhruba 70 miliard korun, zejména kvůli nižším příjmům domácností v důsledku vládou navrhovaného zvýšení daní a povinných pojistných odvodů.

Vysoká inflace, propad reálných mezd a důchodů, pokles životní úrovně občanů a celkový hospodářský pokles jsou jednoznačně zapříčiněny především ekonomickým diletantismem a neschopností Fialovy vlády. Ať to vezmeme z kterékoliv stránky, naše země je ve všech statistických ukazatelích ve srovnání s ostatními státy Evropy na nejhorších příčkách. Zdražení energií, pokles reálných mezd, inflace, pokles průmyslové výroby a stavebnictví, nebo ať mluvíme o výpadcích v zásobování léky, počtech dětí bez pediatra, počtech lidí bez stomatologa atd.

Hnutí SPD má naopak jasné recepty jak na snižování inflace, tak na obnovu hospodářského růstu. Je třeba zejména výrazně snížit cenové stropy na energie, dočasně zavést nulovou sazbu daně z přidané hodnoty u základních potravin a zásadně snížit marže obchodních řetězců a rovněž snížit daňové zatížení zaměstnanců a živnostníků. Fialova vláda, která český stát ekonomicky ničí, musí skončit. Hnutí SPD je připraveno se podílet na příští vládě svými odborníky při řešení problémů, do kterých Českou republiku a naše občany přivedla současná vláda pětikoalice s premiérem Petrem Fialou (ODS) v čele.

4. Fialovo zdražování nadále pokračuje. Například ceny cukru meziročně stouply o 44,7 %, vajec o 28,2 %, zeleniny o 28,9 % a brambor o 61,2 %.

Dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z minulého týdne inflace v ČR nadále roste, přestože vláda Petra Fialy (ODS) lživě tvrdí opak. Ve skutečnosti spotřebitelské ceny zboží a služeb v červenci meziměsíčně opět vzrostly o 0,5 %, a meziročně dokonce o dalších 8,8 %. Meziroční růst cen byl tažen zejména zdražením potravin a náklady na bydlení, které se tak stává zejména pro mladé pracující rodiny čím dále více nedostupným. Meziroční růst cen potravin činil v průměru 9,5 % a v některých položkách i výrazně více, například u cukru meziročně stouply ceny o 44,7 %, u vajec o 28,2 % a u zeleniny o 28,9 % (z toho u brambor o 61,2 %). Přičemž dle údajů ČSÚ jen za rok 2022 vzrostly ceny základních potravin o 134 %!

Co se týče nákladů na bydlení, ceny zemního plynu meziročně stouply o 35,5 %, ceny tuhých paliv o 26,9 %. Vodné zdražilo o 16,3 %, stočné o 26,9 %, elektřina o 23,4 % a teplo a teplá voda o 38,9 %. Hovořit za této situace o snižování inflace může pouze lhář. Navíc v příštích měsících lze očekávat další zrychlení tempa růstu inflace kvůli výraznému růstu cen pohonných hmot, který zavinila Fialova vláda zvýšením spotřební daně na naftu od 1. srpna.

5. Fialova vláda vede důchodce do bídy. Hnutí SPD navrhne zákon významně zvyšující důchody.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulých dnech oznámil, že průměrný důchod od ledna příštího roku v rámci řádné valorizace vzroste pouze zhruba o 400 korun, což znamená zvýšení průměrné penze o necelá 2 % v situaci, kdy se meziroční růst inflace stále pohybuje okolo 10 %. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Vláda si navíc v březnu narychlo ve stavu legislativní nouze schválila nový zákon na jedno použití, podle kterého důchody následně v červnu valorizovala v průměru o 1100 korun méně, než by musela učinit podle předchozích pravidel.

Podle nás toto proběhlo protiprávně a nyní je celá věc na posouzení u Ústavního soudu. Fialova vláda je tedy absolutně bezzásadová a vede občany, a zejména důchodce, do bídy. Hnutí SPD naopak bojuje za oprávněné zájmy a práva příjemců důchodů, a proto podáme návrh zákona, který by umožnil od ledna zvýšit všechny důchody o významně vyšší částku, než o pouhých 400 korun, což prosazuje vláda Petra Fialy (ODS). Vláda již dala jen za poslední rok Ukrajincům téměř 100 miliard korun. Pro cizince tedy vláda peníze má, ale na naše občany ne. Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě!

