Rozvoral (SPD): Požadujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie

Vážení přátelé,

kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v ČR. Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. Vážné finanční problémy má již 1,3 milionu českých občanů. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany Fialovy vlády je v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná. Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v ČR léky. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují. Korupční kauza zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a EU. Požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

1. Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v ČR.

Současná vláda se podle prohlášení jejího premiéra Petra Fialy (ODS) z minulého týdne staví negativně k případnému snížení DPH na potraviny. Přitom máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny v Evropě ve výši 15 procent, zatímco sousední státy mají 10 procent a méně, anebo dočasně dokonce nulu jako v sousedním Polsku. Nulovou DPH navíc polská vláda prodloužila od ledna na dalšího půl roku. Současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin (kombinace snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen), včetně všech sousedních států České republiky.

Důsledkem nečinnosti Fialovy vlády je až nedůstojný stav, kdy jsou čeští občané z existenčních důvodů nuceni ve velkých počtech jezdit nakupovat do Polska či Německa, kde jsou potraviny a další spotřební zboží výrazně levnější než u nás doma. Příčinou vysokých cen potravin v ČR je i to, že současná vláda, opět jako jediná v Evropě, nijak nepomáhá domácím zemědělcům a potravinářům s vysokými cenami energií, které máme nejvyšší v Evropě (meziročně +67 procent). Kvůli nečinnosti vlády tudíž rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě, výrazně více, než je průměrná míra inflace, v některých případech (mouka, mléko, oleje, tuky) meziročně i více než o 50 procent. Jde o jeden ze základních důvodů propadu životní úrovně našich domácností a o neomluvitelné selhání nekompetentní pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS), která by měla podat demisi.

2. Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. Vážné finanční problémy má již 1,3 milionu českých občanů.

Na čtvrtek je ve Sněmovně plánována opoziční mimořádná schůze týkající se závažných problémů v oblasti sociální politiky. Současná vládní koalice již však avizovala prostřednictvím předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, že pořad schůze neschválí, a budou tak moci vystoupit pouze poslanci s přednostním právem. Jinými slovy, vládní koalice problémy občanů v sociální oblasti řešit nechce. Přitom podle informací serveru iDnes.cz z minulého týdne má v současnosti vážné finanční problémy již 1,3 milionu našich občanů, kteří ještě navíc většinou propadávají systémem veřejné sociální podpory a pomoci kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce. A právě to má být tématem této schůze.

Tématem jednání schůze má být také skandální novela úhradové vyhlášky, kterou vláda zdražuje sociální služby pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob bez toho, aby jim zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD. Dále zde má jít o návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče pečující o děti do 4 let věku, což hnutí SPD formou novely zákona též již opakovaně ve Sněmovně navrhlo a poslanci vládní pětikoalice to vždy odmítli. Naposledy na minulé schůzi Sněmovny, kdy se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení a neumožnili řádně projednat naše návrhy na pomoc rodinám s dětmi a zdravotně postiženým občanům a hlasovat o nich v rámci tzv. opozičního okénka. Hnutí SPD samozřejmě program této schůze svými hlasy podpoří, stejně tak jako všechny příslušné návrhy na pomoc slušným a pracujícím občanům, kteří se kvůli Fialově vládě v čím dál vyšších počtech ocitají v tíživé sociální situaci.

3. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany Fialovy vlády je v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná

Sněmovna by na řádné schůzi v tomto týdnu měla v tzv. zkráceném jednání, ve stavu legislativní nouze, také projednat pravidla prodloužení dočasné ochrany migrantů z Ukrajiny o jeden rok, do konce března roku 2024. Tato speciální ochrana umožňuje Ukrajincům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění (prvních 5 měsíců hrazenému českým státem), ke vzdělání či na trh práce v ČR. K tomuto návrhu se stavíme velmi rezervovaně, paušální a hromadné prodloužení práva na tuto speciální ochranu všem příchozím Ukrajincům považujeme za neodůvodněné, preferujeme individuální přístup a individuální posouzení každého případu i zkrácení doby této ochrany. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany současné vlády je rovněž v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná. Nejsme proti pomoci skutečným válečným uprchlíkům, ale tato pomoc by měla být přiměřená a také časové omezená, a nikoliv aby si vláda za současného stavu veřejných financí ještě půjčovala na úhradu nákladů na jejich pobyt u nás 400 milionů eur (téměř 10 miliard korun) od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB). Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě.

4. Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v ČR léky. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují.

V České republice aktuálně chybí v lékárnách ve velkém rozsahu některá základní léčiva, zejména penicilin, jiná antibiotika a léčiva na snížení teploty. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů, léky rovněž enormně zdražují. Dle Sdružení praktických lékařů jsou momentálně nedostupné i některé léky, které nelze jednoduše nahradit, například léky na snížení krevního tlaku a na snížení hladiny cholesterolu. Tento stav trvá již minimálně od letošního září. Za tuto situaci nese odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V SPD dlouhodobě trváme na tom, že je nezbytné přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků.

5. Korupční kauza zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a EU. Požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU.

Minulý pátek belgická policie v rámci vyšetřování rozsáhlého praní špinavých peněz a korupce zatkla několik osob ze socialistické frakce Evropského parlamentu, včetně místopředsedkyně parlamentu a řecké europoslankyně Evy Kailisové. Zadržen byl i šéf Mezinárodní konfederace odborových svazů Luca Visentini. Podle vyšetřovatelů se zadržení snažili finančně korumpovat vlivné členy Evropského parlamentu a policie je podezřívá ze zločinného spolčení.

Dle policie a prokuratury se v celé této kauze jedná o snahy určité země Perského zálivu (dle médií má jít o Katar) ovlivnit ekonomická a politická rozhodnutí Evropského parlamentu prostřednictvím vyplácení velkých finančních částek osobám s významným politickým a strategickým postavením v této instituci. Tato korupční kauza zásadním způsobem snižuje (už tak velmi nízkou) důvěryhodnost Evropského parlamentu i všech jeho rozhodnutí. Celou věc je potřeba důkladně vyšetřit a případné viníky potrestat. Požadavek hnutí SPD na uspořádání referenda o vystoupení ČR z Evropské unie se tak ukazuje jako čím dál oprávněnější.

