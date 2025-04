Rozvoral (SPD): Požadujeme vyvození odpovědnosti za zpackanou digitalizaci stavebního řízení

Hnutí SPD od začátku spuštění procesu digitalizace stavebního řízení upozorňovalo vládu, že takto zásadní změna musí být řádně připravená, a celý proces realizace neustále kontrolován a vyhodnocován. Tyto naše obavy Fialova v té době ještě pětikoaliční vláda, zcela ignorovala, a proto se nemůžeme divit, jaká je současná realita.

Škody způsobené problémy s digitalizací stavebního řízení se již odhadují na desítky miliard korun. Proces, který měl přinést efektivnější a transparentnější správu, se proměnil v administrativní chaos s dalekosáhlými důsledky pro podniky i jejich zaměstnance. Podle průzkumu analytické společnosti CEEC Research, který proběhl mezi 128 stavebními firmami, zaznamenalo 36 % z nich výrazný pokles tržeb. Zásadní podíl na tomto neúspěchu nese vláda, zejména bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a premiér Petr Fiala (ODS).

Navíc vládní právní audit digitalizace poukazuje na zásadní chyby, kterých se resort během implementace dopustil. Místo usnadnění podnikání se digitalizace stala brzdou sektoru, který je klíčový pro českou ekonomiku. Bavíme se o škodách za miliardy korun, o zastavení staveb po celé republice, o zničených životech podnikatelů, stavebních firem, obcí i běžných lidí, kteří si chtěli postavit dům. A hlavně – o vládní neschopnosti a nezodpovědnosti.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Z uniklé pracovní verze auditní zprávy o téměř 300 stranách, která by za normálních okolností měla být alarmujícím dokumentem na stole každého člena vlády, vyplývá, že digitalizace stavebního řízení byla od začátku špatně řízena. Zpráva popisuje nesystémová řešení, chaotické vedení, naprostou absenci průběžné kontroly a co je nejhorší – nehospodárné utrácení státních peněz, často bez jakéhokoliv reálného výsledku nebo měřitelného přínosu.

Projekt digitalizace stavebního řízení stál stovky milionů. Přesná částka není jasná, neboť vláda mlží, zakrývá, odmítá zveřejnit konkrétní čísla, a přitom to nejsou jejich peníze. Jsou to peníze nás všech – občanů této republiky. To vše v době, kdy vláda škrtá školám, nemocnicím, hasičům, poště, zrušila daňové výhody pro zranitelné skupiny občanů, zvýšila daně živnostníkům a mohl zde dále pokračovat, si dovolí takhle vyhodit stamiliony do luftu, a ještě si umyje ruce a vystupuje před veřejností tak, jako by se vůbec nic nestalo.

Hnutí SPD říká zcela jasně, že za způsobené škody by představitelé současné vlády a Ivan Bartoš (Piráti) měli nést osobní, hmotnou i trestní odpovědnost, což dlouhodobě navrhujeme formou zákona o osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků.

Hnutí SPD v této věci požaduje okamžité zveřejnění všech smluv, dodatků, zápisů z jednání, interních dokumentů a auditů k digitalizaci stavebního řízení. Též vyvození osobní odpovědnosti premiéra Fialy, všech bývalých i současných ministrů, náměstků a úředníků zapojených do tohoto projektu. My v SPD říkáme, že takto se s veřejnými prostředky a s občany této republiky zacházet nesmí. A pokud vláda není schopna nést odpovědnost za svá pochybení, pak musí skončit!