Rozvoral (SPD): Premiér Petr Fiala by měl vysvětlit svou roli v Podnikatelské družstevní záložně

reklama

Vážení přátelé,

plně podporujeme co nejrychlejší zahájení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně, protože kvůli EU budeme mít nedostatek energie. Česká ekonomika vloni klesla a jako jediná v Evropě se nedostala na předcovidovou úroveň. Neschopná Fialova vláda škodí naší zemi a ničí životní úroveň občanů. Zkolabování elektronického systému podávání přihlášek na střední školy potvrdilo fiasko v zavádění digitalizace státní správy. Ministři Bartoš i Bek by měli rezignovat. Premiér Petr Fiala by měl vysvětlit svou roli v Podnikatelské družstevní záložně, která je podezřelá z nelegálního financování politických stran (např. ODS) a praní špinavých peněz. Výroky ministra Rakušana o vykoupení akcií od minoritních akcionářů ČEZ mimořádně poškodily zájmy státu a mohly nahrát spekulantům. Hnutí SPD podporuje zestátnění společnosti ČEZ.

1. Plně podporujeme co nejrychlejší zahájení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně, protože kvůli EU budeme mít nedostatek energie.

Vláda minulý týden oznámila, že vyzve dva účastníky tendru na stavbu pátého jaderného bloku v elektrárně Dukovany (francouzskou společnost EDF a jihokorejskou společnost KHNP), aby podali závazné nabídky na výstavbu celkem až čtyř jaderných bloků (dva v Dukovanech a dva v Temelíně). Nabídky mají být předloženy do 15. dubna. Smlouva s vítězem tendru by měla být podepsána do konce letošního roku. Hnutí SPD dlouhodobě plně podporuje co nejrychlejší zahájení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně. Jedná se o klíčovou strategickou záležitost z hlediska budoucí energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti ČR v rámci celkového energetického mixu. Potřeba urychleného rozšíření kapacity našich vlastních jaderných elektráren je vyvolána zejména nesmyslnou a nebezpečnou klimatickou a energetickou politikou EU, která nás skrze spekulativní systém předražených emisních povolenek nutí zavírat naše spolehlivé a funkční uhelné elektrárny, které dosud pokrývají zhruba 40 % spotřeby elektřiny v naší zemi. Cena v případě výstavby až čtyř jaderných bloků se potom odhaduje na astronomické dva biliony (dva tisíce miliard) korun! Apelujeme tedy na vládu Petra Fialy, aby v tomto tendru postupovala rychle, transparentně a v souladu s právním řádem tak, aby vysoutěžená cena byla co nejnižší, aby do výstavby byly v maximální míře zapojeny české firmy a aby nám nehrozilo riziko mezinárodních soudů a arbitráží ze strany neúspěšného účastníka tendru (firmy Westinghouse) a zároveň aby byl dodržen závazný termín dokončení zakázky. Proto je důležité, aby ještě před konečným rozhodnutím byly o průběhu výběrového řízení a zvažovaných variantách informovány i parlamentní opoziční strany, protože tato zakázka překračuje horizont několika volebních období.

2. Česká ekonomika vloni klesla a jako jediná v Evropě se nedostala na předcovidovou úroveň. Neschopná Fialova vláda škodí naší zemi a ničí životní úroveň občanů.

Česká ekonomika podle údajů Českého statistického úřadu za loňský rok poklesla o 0,4 procenta. Příčinou tohoto stavu je zejména realizace hlavního projektu Evropské unie Green Deal a sankce proti dovozu levnějších energetických surovin, které vedly k všeobecnému růstu cen. Výsledkem je dlouhotrvající vysoká inflace podpořená chybnou hospodářskou politikou Fialovy vlády, v jejímž důsledku se občanům znehodnocují úspory, klesají jejich příjmy, a jsou tak nuceni výrazně omezovat svoji spotřebu. Enormní dopad na špatné hospodářské výsledky ČR mají i dlouhodobě vysoké ceny energií, proti kterým Fialova vláda nijak nebojuje. Proto se naše země ani v roce 2023, jako jediná v Evropě, nedokázala ekonomicky vrátit na úroveň roku 2019 před epidemii koronaviru. Negativní roli v české ekonomice sehraje i tzv. vládní konsolidační balíček, který je opět primárně založen na růstu daní, což podváže výdaje domácností na spotřebu. Neschopná Fialova vláda ekonomicky škodí naší zemi a ničí životní úroveň jejích občanů. Je třeba ji co nejdříve nahradit kompetentní vládou, která promyšlenými opatřeními opět nastartuje růst ekonomického výkonu, reálných příjmů a důchodů slušných a pracujících občanů a vytvoří prostředí umožňující prosperitu českých živnostníků a firem. Hnutí SPD je odhodláno a připraveno se na této vládě přímo podílet.

3. Zkolabování elektronického systému podávání přihlášek na střední školy potvrdilo fiasko v zavádění digitalizace státní správy. Ministři Bartoš i Bek by měli rezignovat.

Minulý týden zcela zkolaboval dlouho připravovaný systém podávání přihlášek na střední školy a gymnázia prostřednictvím elektronických přihlášek. Hnutí SPD proto požaduje odstoupení místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) a ministra školství Mikuláše Beka (STAN). Celá oblast digitalizace veřejné správy, kterou vláda slibovala, nás přitom již stála miliardy korun, a to jak na zřízení vládní Digitální agentury a její provoz, tak i na celou dosavadní realizaci, která je neúspěšná, a navíc zasahuje do již existujících systémů (jako je například aplikace eRecept), které se kvůli tomu stávají nefunkčními. Hnutí SPD proto požaduje odstoupení místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) a ministra školství Mikuláše Beka (STAN). Piráti se neustále, v rozporu s realitou, chlubí, jak tuto oblast perfektně zvládají, ale digitální občanský průkaz nikomu peníze do peněženky nepřidá. Vicepremiér Ivan Bartoš a ministr školství Bek svou neschopností a nekompetentností ohledně procesu podávání elektronických přihlášek na střední školy dostali statisíce uchazečů o studium a jejich rodičů a právních zástupců do velmi nepříjemné a složité situace a měli by za krach a neúspěchy v zavádění digitalizace ve školství převzít osobní a politickou odpovědnost a odstoupit z funkcí.

4. Premiér Petr Fiala by měl vysvětlit svou roli v Podnikatelské družstevní záložně, která je podezřelá z nelegálního financování politických stran (např. ODS) a praní špinavých peněz.

Ve čtvrtek 8. února proběhne opoziční mimořádná schůze Sněmovny na téma nepřiznaného majetkového podílu premiéra Petra Fialy (ODS) v Podnikatelské družstevní záložně. Premiér Petr Fiala opakovaně neuvedl do svého majetkového přiznání podíl ve výši 950 000 korun v této finanční instituci a tuto finanční transakci tajil před občany téměř 9 let. Premiér tuto svou chybu, která je zároveň porušením zákona, dosud nedůvěryhodně zdůvodňoval tím, že měl v této záložně běžný účet a neuvědomil si, že to současně znamená i podíl. S Podnikatelskou družstevní záložnou jsou spojená podezření ohledně nelegálního financování politických stran (např. ODS) a praní špinavých peněz. Tato finanční instituce byla problematická i z hlediska kontrolních orgánů státu. Finanční analytický úřad ji v roce 2021 udělil pokutu za nedostatečné naplňování povinností podle zákona proti legalizaci zločineckých zisků a Česká národní banka jí v roce 2022 udělila pokutu za neexistenci vnitřního kontrolního systému. Hnutí SPD požaduje, aby premiér Petr Fiala na této mimořádné schůzi Sněmovny občanům vysvětlil, jak se tato událost odehrála a zároveň aby zveřejnil veškerá svá daňová přiznání a soupis majetku před vstupem do politiky a nyní. Pokud to neudělá, stává se tím nedůvěryhodným a měl by podat demisi!

5. Nepodložené výroky ministra vnitra Rakušana o vykoupení akcií od minoritních akcionářů ČEZ mimořádně poškodily zájmy státu a mohly nahrát spekulantům. Hnutí SPD podporuje zestátnění společnosti ČEZ.

Nepodložené veřejné prohlášení ministra vnitra a předsedy vládního hnutí STAN Víta Rakušana pronesené na jeho předvolebním mítinku v Sokolově o tom, že vláda hodlá do konce jejího volebního období vykoupit akcie od minoritních akcionářů energetické společnosti ČEZ, nelze ničím omluvit. Rozhodnutí o odkupu akcií minoritních soukromých spoluvlastníků zpět do rukou státu je klíčové z hlediska budoucnosti české energetiky včetně další výstavby jaderných elektráren a jejího financování. Hnutí SPD zestátnění společnosti ČEZ podporuje. Jakákoli neuvážená či předčasná informace ohledně vládních záměrů v oblasti vývoje vlastnické struktury společnosti ČEZ má ale zásadní vliv na hodnotu akcií této státem většinově vlastněné společnosti a poškozuje ji. Zejména, pokud se jedná o neveřejné strategické informace, které ministr Rakušan na mítinku v Sokolově prozradil, přestože je vzápětí bral zpět a velice nevěrohodně se vymlouval. Pražská burza cenných papírů na Rakušanovy výroky reagovala prudkým růstem cen akcií společnosti ČEZ, což mimo jiné mohlo nahrát určitým finančním spekulantům. Výroky ministra Rakušana mimořádně poškodily zájmy státu a měl by být z vlády i s ohledem na kauzu Dozimetr okamžitě odvolán.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Jednou z vládních priorit musí být rozhodnější pomoc našim zemědělcům! Rozvoral (SPD): Pro volby do Evropského parlamentu máme jasný program Rozvoral (SPD): Hnutí SPD vítá, že Senát neschválil ratifikaci Istanbulské úmluvy Rozvoral (SPD): Nesouhlasíme s rozhodnutím Ústavního soudu, který posvětil snížení důchodů

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE