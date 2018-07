Rozvoral (SPD): Proč Česká televize překrucuje fakta po setkání Trumpa a Putina v Helsinkách?

V pondělí 16. července 2018 proběhlo v Helsinkách dlouho očekávané setkání prezidentů Ruska a USA Vladimíra Putina a Donalda Trumpa.

Po skončení ho oba státníci hodnotili jako velmi pozitivní, vstřícné a konstruktivní. Zarážející je, že si naše veřejnoprávní televize dovolila toto setkání kritizovat překrucováním faktů. Je z toho vidět, jak jsou neomarxisté s novolevicovými myšlenkami pro celý svět nebezpeční, když si přejí, aby byly vztahy těchto velmocí neustále napjaté a aby se neustále chrastilo zbraněmi.

Na setkání do Helsinek dorazil americký prezident Donald Trump po náročném týdnu, který strávil v Evropě. Účastnil se summitu NATO v Bruselu, navštívil Británii, kde jednal s premiérkou Mayovou a na hradě Windsor se sešel s královnou Alžbětou II. Víkend před odletem do Helsinek strávil ve Skotsku. Naproti tomu jeho protějšek ruský prezident Vladimír Putin odletěl do Helsinek po ukončení velmi úspěšného mistrovství světa ve fotbale, které Rusko pořádalo.

Vlastní jednání vrcholových představitelů největších světových mocností probíhala mezi čtyřma očima a trvala déle než dvě hodiny. Paralelně též jednali ministři zahraničních věcí a poradci. V rámci jednání probírali aktuální mezinárodní otázky a navzájem se informovali o svých přístupech k nim (Čína, Irán, Sýrie). Dostalo se také na téma údajného ruského vměšování do amerických voleb hlavy státu v roce 2016 a snahy podkopávat americkou demokracii. V prohlášení to podle agentury Reuters uvedl šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats. K tomu se prezident Trump vyjádřil tak, že nevidí důvod, proč by Moskva měla do voleb zasahovat, a popřel existenci tajné dohody mezi ním a ruskou vládou. Následně Putin zopakoval, že taková obvinění jsou nesmyslná a dodal: „Chtěl jsem, aby Trump vyhrál, protože mluvil o normalizaci vztahů s Ruskem. Musím zopakovat, co jsem řekl už dříve, a to i během osobního setkání s prezidentem. Rusko se nikdy nevměšovalo a nehodlá vměšovat do americké vnitřní politiky, včetně voleb.“

Na tiskové konferenci, která proběhla po vlastním uzavřeném jednání a již za účasti médií si oba státníci proběhlé jednání pochvalovali. Americký prezident Donald Trump hodnotil schůzku velmi kladně a prý dopadla ještě lépe než nedávné zasedání NATO. Oba státníci též potvrdili, že budou ve spolupráci pokračovat. O tom svědčí i další Trumpovo prohlášení: „Jaderné mocnosti musí spolu vycházet a nedívat se stále do minulosti. Za současné vztahy mezi Moskvou a Washingtonem jsou zodpovědné obě země. Rusko a USA musí najít způsob, jak spolupracovat při řešení společných problémů. Produktivní dialog mezi našimi zeměmi je dobrý pro USA, pro Rusko, ale i pro celý svět.“

Velmi zarážející je ale fakt, jak výsledky jednání mezi těmito politiky v Helsinkách komentovala Česká televize. Na programu ČT24 proběhla debata, jejímž hostem byl Tomáš Klvaňa z Institutu mezinárodních studií FSV UK, který působí jako manažer v neziskové sféře, podniká a přednáší na New York University v Praze a pracoval jako novinář pro Hospodářské noviny, Mladá fronta dnes, Rádio Svobodná Evropa, Studentské listy. Je jedním z těch, kteří setkání Putina s Trumpem v Helsinkách hodnotí negativně, jelikož si zřejmě neustále přejí, aby byly vztahy těchto velmocí pořád napjaté. Ve zmiňovaném pořadu použil např. tyto výroky: „Donald Trump nehájí zájmy Spojených států, ale své vlastní. Rusko prokazatelně ovlivňuje volby ve většině demokratických zemí, včetně České republiky a ty vlády se k tomu nedokáží postavit. Trump se choval na jednání jako Putinův agent, obhájce a poradce.“

Naše hnutí SPD poukazuje na tento fakt, jako na velké nebezpečí klamání našich občanů. Veřejnoprávní instituce by v žádném případě neměla dopustit, aby takovéto nepravdivé informace šířila.

