David (SPD): Petr Fiala má pravdu

Mnohokrát usvědčený lhář a podvodník a stále ještě premiér Fiala má pravdu, když dal na billboardy text: „Teď jde o Česko! Svoboda & prosperita i pro budoucí generace“. Totiž pokud by banda kolem Petra Fialy zůstala i po volbách u moci, budou nás zbavovat svobody špehováním, cenzurou, kriminalizací za projevené názory, atd. Budou likvidovat životní úroveň prosazováním Green Dealu s jeho hospodářskými a sociálními důsledky, snižováním konkuenceschopnosti, zadlužováním, dodržováním migračního paktu, který schválili současní vládní politici. Vojenskou podporou ukrajinského režimu a zbrojením nás dovlečou do války.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Západ byl po celá staletí zvyklý loupit a vraždit, ale přišel o kolonie a vysávání střední a východní Evropy mu nestačí. Čeští vojáci CK armády zpívali na cestě na východní frontu: „Červený šátečku kolem se toč, táhneme na Rusa, nevíme proč.“ My to víme, jde o zdroje Sibiře (ropa, plyn, úrodná půda, voda, rudy vzácné zeminy…).
Zdroje cizí země lze získat dvojí cestou, buď nakupovat, nebo ukrást. Češi netáhli s Napoleonem, ani s Hitlerem jako většina Evropy včetně ukrajinských a pobaltských SS divizí. Za nákup se platí penězi, za loupeže ozbrojenými silami se platí životy vojáků a utrpením civilního obyvatelstva, zatímco korporace na válce vydělávají vojenskými dodávkami a ukradenými zdroji. Bankéři, hyperburžoazie a zkorumpovaní politici se v zákopech neocitnou.
Hned když spolek darebáků přišel se značkou „Spolu“, smál se Jaroslav Bašta, že každého musí napadnout úsloví známe v mnoha jazykových verzích: „Spolu chyceni, spolu pověšeni.“
Trest smrti byl zrušen, ale § 220 Trestního zákona: „Porušení povinností při správě cizího majetku“ stále platí. Ekonomický náměstek menší firmy může při porušení povinností, byť i z nedbalosti, jít do vězení. Státní výkonná moc, která zanechá „budoucím generacím“ obrovské dluhy má být vysmátá?
Volby nebyly zrušeny a mohou mnoho změnit. Babiš sice není radikál, ale zaduje-li dobrý vítr, dokázal by otočit kormidlem, A zbytek skutečné opozice radikální je.
Není na co čekat, je nejvyšší čas…
