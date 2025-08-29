David (SPD): Petr Fiala má pravdu

29.08.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolebnímu heslu koalice Spolu, že jde o Česko

David (SPD): Petr Fiala má pravdu
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Mnohokrát usvědčený lhář a podvodník a stále ještě premiér Fiala má pravdu, když dal na billboardy text: „Teď jde o Česko! Svoboda & prosperita i pro budoucí generace“. Totiž pokud by banda kolem Petra Fialy zůstala i po volbách u moci, budou nás zbavovat svobody špehováním, cenzurou, kriminalizací za projevené názory, atd. Budou likvidovat životní úroveň prosazováním Green Dealu s jeho hospodářskými a sociálními důsledky, snižováním konkuenceschopnosti, zadlužováním, dodržováním migračního paktu, který schválili současní vládní politici. Vojenskou podporou ukrajinského režimu a zbrojením nás dovlečou do války.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

2%
96%
2%
hlasovalo: 7925 lidí

Západ byl po celá staletí zvyklý loupit a vraždit, ale přišel o kolonie a vysávání střední a východní Evropy mu nestačí. Čeští vojáci CK armády zpívali na cestě na východní frontu: „Červený šátečku kolem se toč, táhneme na Rusa, nevíme proč.“ My to víme, jde o zdroje Sibiře (ropa, plyn, úrodná půda, voda, rudy vzácné zeminy…).

Zdroje cizí země lze získat dvojí cestou, buď nakupovat, nebo ukrást. Češi netáhli s Napoleonem, ani s Hitlerem jako většina Evropy včetně ukrajinských a pobaltských SS divizí. Za nákup se platí penězi, za loupeže ozbrojenými silami se platí životy vojáků a utrpením civilního obyvatelstva, zatímco korporace na válce vydělávají vojenskými dodávkami a ukradenými zdroji. Bankéři, hyperburžoazie a zkorumpovaní politici se v zákopech neocitnou.

Hned když spolek darebáků přišel se značkou „Spolu“, smál se Jaroslav Bašta, že každého musí napadnout úsloví známe v mnoha jazykových verzích: „Spolu chyceni, spolu pověšeni.“

Trest smrti byl zrušen, ale § 220 Trestního zákona: „Porušení povinností při správě cizího majetku“ stále platí. Ekonomický náměstek menší firmy může při porušení povinností, byť i z nedbalosti, jít do vězení. Státní výkonná moc, která zanechá „budoucím generacím“ obrovské dluhy má být vysmátá?

Volby nebyly zrušeny a mohou mnoho změnit. Babiš sice není radikál, ale zaduje-li dobrý vítr, dokázal by otočit kormidlem, A zbytek skutečné opozice radikální je.

Není na co čekat, je nejvyšší čas…

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

David (SPD): Jen samozvaní vůdci Koalice ochotných věří ve svou velikost
David (SPD): Západ „využil“ Ukrajinu
David (SPD): USA „ukončily“ financování Ukrajiny
Ivan David: Říkají tomu „vlastní příjmy EU“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

David , volby , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Táhne Fialova vláda podporou ukrajinského režimu a zbrojením Českou republiku do války?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Selhání - řešení?

Já už mám dojem, že v tzv. bitcoinové kauze selhali vlastně úplně všichni. Od soudů, přes policii až po politiky. Budí to ve mně tak spíš nedůvěru v to, jak to tu funguje nebo spíš nefunguje. Já nevím, ale navrhnete nějaké systémové řešení, aby se toto už neopakovalo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Turek (Motoristé): S SPD se Andrej Babiš rozhodně nedomluví

17:17 Turek (Motoristé): S SPD se Andrej Babiš rozhodně nedomluví

Pokud se Motoristé nedostanou do vlády, můžete mít opět premiéra Fialu, nebo premiéra Rakušana, řekl…