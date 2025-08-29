Premiér Rakušan. Jak by se předsedovi STAN mohlo vyplnit přání?

Která herečka je lepší?
Anketa
Která herečka je lepší?
První z nich považuje za naprosto katastrofální. Totiž možnost, že premiérem bude Andrej Babiš (ANO) a bude mít za zády SPD Tomia Okamury a uskupení STAČILO! Kateřiny Konečné a Daniela Sterzika. Takovou vládu nazval „národní katastrofou“, která by poškodila naši evropskou budoucnost.
Druhou možností je, že bude pokračovat vláda s Petrem Fialou v čele.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„Můžeme mít katastrofální vládu Andreje Babiše s extremisty. Druhá varianta je to, co máme teď. Ale je tu ještě třetí varianta – nová, lepší vláda, do jejíhož čela se nebudou bát postavit Starostové,“ oznámil Rakušan na tiskové konferenci v Praze.
„Ještě k tomu všemu se máme rádi a jsme přátelé, ale zároveň k tomu před vámi stojí Starostové jako druhá nejsilnější strana současné vlády,“ zdůrazňoval Rakušan s tím, že Starostové mají teď o jediného poslance méně, než má ODS.
V jednu chvíli dostal otázku, zda chce být premiérem a odpověděl jasně. „Ano, chci být premiérem.“ „Máme ambici být tou rozhodující silou v příští vládě. Cílíme nad 15 procent,“ dodal Rakušan, který dával najevo, že s jakýmkoliv nižším výsledkem by byl nespokojen.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Prospěla někdy ODS České republice?
Anketa
Prospěla někdy ODS České republice?
„Takže vstali noví bojovníci. Rakušan si přečetl průzkumy a zjistil, že v popularitě docela slušně Fialu válcuje a rozehrál velkou hru. Na jejím konci se po pár měsících můžeme dočkat, navzdory všem proklamacím, vlády STAN s ANO, protože přece bude třeba se obětovat ve jménu demokracie, aby ve vládě neusedli „proruští extremisté“. Tuhle argumentaci nakonec vládní volič se skřípěním zubů spolkne. Takže bude zajímavé sledovat, jak mediální mainstream začne v následujících pěti týdnech k této možnosti Rakušanovi umetat cestičku a pomalu pouštět horký (ve skutečnosti již spálený) brambor Fialu,“ napsal Zahradil na sociální síti Facebook.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák