Premiér Rakušan. Jak by se předsedovi STAN mohlo vyplnit přání?

29.08.2025 14:16 | Monitoring

Vít Rakušan zjistil, že „dobrá kampaň“, kterou jeho hnutí STAN před časem rozjelo, nefunguje asi tak dobře, jak má. A tak oznámil, že přitvrdí. Mimo jiné ohlásil, že příště obere Petra Fialu o židli. A to nebylo zdaleka všechno. Jan Zahradil, jeden ze spoluzakládajících členů ODS, který však dnes táhne za jeden provaz s Motoristy, tuší, co teď bude následovat.

Foto: Screen X YouTube STAN
Popisek: Vít Rakušan chce být premiérem

 Vít Rakušan se postavil před voliče a oznámil, že Česká republika má v podstatě tři možnosti.

První z nich považuje za naprosto katastrofální. Totiž možnost, že premiérem bude Andrej Babiš (ANO) a bude mít za zády SPD Tomia Okamury a uskupení STAČILO! Kateřiny Konečné a Daniela Sterzika. Takovou vládu nazval „národní katastrofou“, která by poškodila naši evropskou budoucnost.

Druhou možností je, že bude pokračovat vláda s Petrem Fialou v čele.

 A pak je tu třetí možnost, z pohledu Rakušana ta vůbec nejlepší, že totiž sebere Fialovi židli a stane se premiérem.

„Můžeme mít katastrofální vládu Andreje Babiše s extremisty. Druhá varianta je to, co máme teď. Ale je tu ještě třetí varianta – nová, lepší vláda, do jejíhož čela se nebudou bát postavit Starostové,“ oznámil Rakušan na tiskové konferenci v Praze.

„Ještě k tomu všemu se máme rádi a jsme přátelé, ale zároveň k tomu před vámi stojí Starostové jako druhá nejsilnější strana současné vlády,“ zdůrazňoval Rakušan s tím, že Starostové mají teď o jediného poslance méně, než má ODS.

V jednu chvíli dostal otázku, zda chce být premiérem a odpověděl jasně. „Ano, chci být premiérem.“ „Máme ambici být tou rozhodující silou v příští vládě. Cílíme nad 15 procent,“ dodal Rakušan, který dával najevo, že s jakýmkoliv nižším výsledkem by byl nespokojen. 

 Jan Zahradil, jeden ze spoluzakládajících členů ODS, který však dnes táhne za jeden provaz s Motoristy, tuší, co teď bude následovat. Rakušan se chce podle jeho názoru zviditelnit natolik, aby mohl po volbách vstoupit do vlády s Andrejem Babišem. K tomu prý budou Rakušana tlačit i novináři. Tak to vidí Jan Zahradil, podle něhož ve své době byli i v ODS politici, kteří by se nebránili spolupráci s Andrejem Babišem, ale takový scénář dnes není reálný, protože s Fialou v čele to nepůjde a Fiala chce zůstat v čele co nejdéle, neboť je opilý svou profesorskou mocí. Zahradil o tom nepochybuje.

„Takže vstali noví bojovníci. Rakušan si přečetl průzkumy a zjistil, že v popularitě docela slušně Fialu válcuje a rozehrál velkou hru. Na jejím konci se po pár měsících můžeme dočkat, navzdory všem proklamacím, vlády STAN s ANO, protože přece bude třeba se obětovat ve jménu demokracie, aby ve vládě neusedli „proruští extremisté“. Tuhle argumentaci nakonec vládní volič se skřípěním zubů spolkne. Takže bude zajímavé sledovat, jak mediální mainstream začne v následujících pěti týdnech k této možnosti Rakušanovi umetat cestičku a pomalu pouštět horký (ve skutečnosti již spálený) brambor Fialu,“ napsal Zahradil na sociální síti Facebook.

Hospodářská komora: Rychlejší povolování infrastruktury i levnější energie pro firmy

 

autor: Miloš Polák

